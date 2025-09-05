Прокуратура Шымкента инициировала ярмарку вакансий для горожан

В городе состоялась ярмарка вакансий, организованная по инициативе прокуратуры Шымкента в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» и объявленного в стране «Года рабочих профессий».

Мероприятие прошло в Доме культуры Қаратөбе при активном содействии уполномоченных государственных органов.

Основная цель ярмарки заключалась в том, чтобы оказать помощь жителям Шымкента в поиске работы, расширить информированность населения о государственных мерах поддержки занятости, а также разъяснить отдельные вопросы, связанные с трудоустройством безработных должников, взысканием алиментов и возможностями для лиц, находящихся на пробационном учёте.

На площадке ярмарки работодатели представили свободные вакансии по различным направлениям, востребованным в Шымкенте.

Особое внимание уделялось рабочим профессиям, поскольку именно в этой сфере сегодня сохраняется высокая потребность в кадрах.

Участникам мероприятия предоставили возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий и организаций, уточнить условия труда, уровень заработной платы и перспективы карьерного роста.

Кроме того, специалисты государственных органов подробно разъясняли гражданам, как правильно оформить необходимые документы для трудоустройства, и информировали о доступных программах поддержки занятости, действующих в Шымкенте.

Особый блок консультаций касался вопросов исполнения алиментных обязательств.

Гражданам объяснили, каким образом возможно одновременно решать проблему задолженности и трудоустройства, а также подчеркнули важность выполнения родительских обязанностей для обеспечения достойного будущего детей.

В работе ярмарки активное участие приняли сотрудники пробационной службы, которые сопровождали граждан, находящихся под учётом, помогая им в поиске подходящей работы.

По итогам мероприятия свыше десяти человек официально зарегистрировались в качестве соискателей, из них пятеро были трудоустроены на постоянные рабочие места.

Организаторы отметили, что подобные инициативы имеют реальную практическую отдачу, поскольку позволяют снизить уровень безработицы в Шымкенте, вовлечь в трудовую деятельность социально уязвимые категории граждан и укрепить социальную стабильность в обществе.

Согласно утверждённому графику, ярмарки вакансий будут проходить в Шымкенте дважды в месяц, что создаст для горожан регулярную возможность находить подходящие вакансии и напрямую взаимодействовать с работодателями.

Проведение таких мероприятий является важным шагом в укреплении социальной политики и профилактике правонарушений, так как занятость населения напрямую связана с обеспечением правопорядка и стабильности в городе.