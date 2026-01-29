Ярмарка вакансий для педагогов прошла в Шымкенте

Реклама
Алиса Дуваева
22

В Шымкенте прошла ярмарка педагогических вакансий, где учителя разных категорий смогли представить свои кандидатуры и получить возможность стабильного трудоустройства.

Преподаватель казахского языка Нурсултан Турмахан полгода был в поисках работы. Он трижды участвовал в конкурсах, но не проходил и уже утратил надежду на трудоустройство. Молодой человек — выпускник Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Нурсултан Турмахан, учитель казахского языка и литературы:

«С августа до сегодняшнего дня ищу работу. Обращался в несколько школ. Мне говорили, что принимают только по результатам конкурса. В связи с тем, что мой балл JP высокий, пообещали принять меня на работу». 

Соискатели на ярмарке — педагоги самых разных категорий. В поисках работы не только выпускники вузов без опыта, но и учителя, находившиеся в декретном отпуске, а также специалисты, ранее не прошедшие конкурсный отбор.

Галия Тиленши, учитель химии:
«В 2017 году окончила Таразский государственный педагогический институт. Проработала 3 года в сельской школе. Шесть лет я была в декрете. После декрета ищу работу, с октября еще. Рассматриваю школу №89».

Акнур Налжигит, учитель казахского языка и литературы:

«Около двух лет я работала в частной школе. Сейчас, так как была в декрете, пришла на ярмарку в поисках другого места. Хочу перейти в государственную школу».

Заявки от претендентов приняты и будут рассмотрены. Благодаря проведенной ярмарке педагогических вакансий стабильную работу могут получить сотни специалистов.

