Freedom broker
В Шымкенте проводится чемпионат Казахстана по футболу среди юношей

Ангелина Подлипаева
В Шымкенте на стадионе «Локомотив» проводится чемпионат Казахстана по футболу среди юношей. Участники — воспитанники детско-юношестких спортивных школ. Представлено семь команд из Актау, Актобе, Кызылорды, Тараза, Конаева, Туркестана и Шымкента. Пока сыграно два тура.

Шымкент представляют воспитанники СДЮШОР №17. Во втором туре, ребята встретились со сверстниками из Конаева, как показала игра подготовка южан оказалась более качественной. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Данил Мирошников, игрок: «Помочь своей команде, и получить хорошие эмоции от турнира. Футбол – это смысл моей жизни. Возможности очень хорошие, команда очень сплоченная, хорошая, как тренерский штаб так и ребята».

А в первом туре команда из Шымкента, встречалась с соперниками из Актау. В том матче, гостям не удалось размочить счет. Но в свои ворота актаусцы получили четыре гола. Пока шымкентцы уверено занимают лидерские позиции в турнирной таблице.

Раман Койшибаев, тренер СДЮШОР №17: «Талантливых игроков много, главное правильно направить их, перспектив очень много у ребят. Наша тренерская задача – направить их по верному пути. Много перспективных детей, много талантливых игроков».

Чемпионат Казахстана продлится до 14 апреля. Организаторы соревнований Футбольная федерация Казахстана и спортивный комитет, главная задача подобных турниров выявление талантливых и перспективных игроков.

