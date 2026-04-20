В Шымкенте растёт число велосипедистов и конфликтов

В Шымкенте всё чаще можно встретить людей на велосипедах — город постепенно пересаживается на экологичный транспорт. Однако сами велосипедисты признаются: вместе с ростом популярности обостряются и старые проблемы.

«Уберите детей это для велосипедистов»,-просит велосипедист Егор.

Просьба убрать детей со специальной велоплощадки обернулась конфликтной ситуацией между родителями и велосипедистом. Увы, пока велокультура в мегаполисе- хромает, считается велосипедист Егор Белорусов. Территории предназначенные для катания на двухколесном транспорте, стали площадкой для споров.

«Опыт катания есть в других городах. В Алматы дорожки сделаны вдоль дороги, они обозначены конусами, там намного приятнее ездить потому, что, человек думает, что дорога и старается там не ходить»,- поясняет парень.

Велокурьеры подтверждают сложности передвижения. Доставка заказов усложняется — люди не уступают дорогу. Зачастую вступают в конфликты. Поэтому хромает сервис, а это бьет по заработку.

«Из-за того, что не пропускают сокращается время и просто едешь наравне с ними и бывают идут толпы, либо приходится ехать с дороги с краю. Иногда бывало ругались, но в основном это люди пожилого возраста»,— делится велокурьер Анна Яковлева.

Пешеходам, а в особенности мамам с колясками, стоит помнить, что устраивать променады на велодорожках не безопасно. Это мнение разделяет и старший тренер по велоспорту Курабанали Досполаев.

«Пользования по велодорожке — у нас есть и по Республике и по Байдибек велодорожки, там разметка красная! Пешеходам там не разрешается ходить, там только едут велосипедисты. Призываю весь город, быть внимательными, и даже велосипедистов, чтобы они были внимательны, лишняя внимательность не помешает никому»,— говорит Курбанали Досполаев.

Для самих водителей двухколесного транспорта существует ряд требований — наличие шлема, необходимость соблюдать ПДД, светоотражающая одежда и фонари. В общем и велосипедистам и пешеходам, нужно быть внимательными и аккуратными, а главное — взаимовежливыми.