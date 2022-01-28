86 воспитанников детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 получили новые профессиональные велосипеды, передает OTYRAR.

Новое спортивное оборудование предназначено для юных велосипедистов южного мегаполиса. Из 86 велосипедов 51 ед. — шоссейный вид, 29 ед.- маутинбайка и 6 штук трековых велосипеда.

Данное мероприятие направлено на популяризацию и развитие велосипедного спорта в Шымкенте.

Поздравить и пожелать спорстменам удачи приехал и замакима города Максут Исахов.

Всего в специализированной детско-юношеской спортивной школе № 2 обучаются 676 детей, из них 23 — кандидаты в мастера спорта и 10 мастеров спорта РК. Будущих олимпийских звезд готовят 49 тренеров. Дети обучаются велосипедному спорту, легкой атлетике и президентскому многоборью.