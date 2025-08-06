Почему запретили велосипеды и самокаты в прогулочной зоне Шымкента?

На территории между дендропарком и стадионом им. Кажымукана отныне запрещено движение на велосипедах и самокатах. Решение местными властями принято в целях безопасности. Аллея, построенная на месте бывшей детской железной дороги, теперь официально становится исключительно пешеходной зоной.

С этого момента путь открыт только для пешеходов. На территории между дендропарком и стадионом им. Кажымукана по пешеходной зоне будет запрещено движение на велосипедах и в самокатах по просьбам жителей. Для предотвращения инцедентов по всей аллеи установлены новые дорожные знаки.

Омир Калыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «В текущем году принято решение его преобразить опять на только в пешеходную зону. Так как по данной пешеходной зоне на велодорожке передвижение пешеходов очень интенсивное. В связи с несоблюдением правил пользования велодорожкой. Там же передвигаются самокатчики, велосипедисты, плюс пешеходы и, с начала года, поступили многочисленные обращения по несоблюдению правил движения велосипедистами на этой дорожке. Также были случаи, где сталкивались пешеходы с велосипедистами и самокатчиками. В связи с чем принято решение сейчас сделать её только сделать для пешеходов».

Запрет на проезд по аллее вызвал у горожан разную реакцию. Одни считают решение своевременным и необходимым, так как это вопрос безопасности. Другие — выражают недовольство, ведь маршрут был удобен и стал привычной частью ежедневного передвижения.

— Это неправильно, это ведь было сделано специально для велосипедистов. Зачем теперь менять? Я считаю это вообще неправильно.

— Это правильно, вечером тут много людей. Зачем тут велосипедисты. Тем более все гудят с детьми. Это, в первую очередь, про безопасность. Пешком удобно всем. Наверное, для великов другую дорожку сделают.

Тем, кто не готов отказаться от активного передвижения, предлагают альтернативу. В городе уже открыли новую специализированную велодорожку. Её общая протяжённость составит более 13 километров. Уже доступен участок от проспекта Байдибек би до Бозарыкского кольца, длиной почти 4 км. Путь проложен вдали от прогулочных зон, для комфортного и безопасного катания.

Омир Калыбаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента: «Но, чтобы не ограничить велосипедистов, сейчас варианты обдумываем. Так же мы сейчас построили уже, то есть обустроили, велодорожку от зоопарка до ипподрома нового, который находится вдоль автодороги А-2. То есть, велосипедисты могут передвигаться в этом направлении».

Местные власти уверяют, что все эти ограничения направлены на безопасность. При этом, в акимате заверили что в городе будут строится дополнительно как пешеходные так и велодорожки.