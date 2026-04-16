В Шымкенте стартовал кубок Казахстана по сурдо-борьбе

В Шымкенте стартовал Кубок Республики Казахстана по сурдо-вольной и греко-римской борьбе. В соревнованиях среди людей с нарушением слуха, принимают участие 130 борцов из десяти областей страны.

Для молодого борца Андрея Самарина из Алматинской области ковер — не просто спортивная площадка, а настоящая школа жизни. Недавно он заявил о себе на мировом уровне в Токио, а сегодня в Шымкенте открывает путь к новым вершинам. Его мечта — вновь прославить казахстанский спорт на международной арене.

Андрей Самарин, спортсмен: «Я специально приехал из Алматинской области. Соревнования в Шымкенте проходят на очень высоком уровне. Моя цель — завоевать Кубок Казахстана и получить путёвку в национальную сборную. Затем хочу покорить вершины чемпионата Азии и Олимпиады и стать победителем».

От нашего региона за медали поборются 19 спортсменов. Борцы выступят в вольной и греко-римской борьбе в 10 весовых категориях. Интерес к этому виду спорта среди людей с нарушением слуха с каждым годом растёт.

Мурат Омирзакулы, директор спортивной школы №19 для лиц с ограниченными возможностями: «На предыдущей Олимпиаде наш спортсмен Сабыржан стал серебряным призёром. Это стало большой мотивацией для других спортсменов, которые идут за ним. Поэтому дети приходят, занимаются спортом. Темпы очень высокие».

На церемонии открытия, звание «Заслуженный мастер спорта» было присвоено победителям международных соревнований — алматинцу Андрею Самарину, представителям Жетысу — Рамазану Абдирасилу и Шадияру Пернешу.

По итогам соревнований лучшие спортсмены получат не только медали, но и денежные призы. Лучшие будут отобраны в состав национальной сборной Казахстана и получат возможность защищать честь страны на мировых аренах.