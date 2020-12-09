Тренировочные сборы национальной сборной Республики Казахстан по греко-римской борьбе проводятся на базе «Акбулак-1» в городе Алматы.

На данные сборы также были приглашены борцы из Шымкента. В составе сборной тренируются Алимхан Сыздыков, Эльмар Укали, Шамиль Батыров и Адильхан Сатаев, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Также в составе национальной сборной по вольной борьбе проводят тренировки спортсмены из Шымкента Габит Толепбай и Нуржан Сейтжан.

Алимхан Сыздыков, недавно ставший чемпионом Казахстана по греко-римской борьбе в тяжелом весе, в настоящее время усердно начал подготовку к Олимпийским играм. Борец в весовой категории 130 кг намерен выиграть путевку на Олимпийские игры. Он впервые выступил в весовой категории до 130 кг на официальных соревнованиях и стал лучшим.

Отметим, что команда Шымкента по греко-римской борьбе завоевала на чемпионате страны 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. А в соревнованиях по вольной борьбе борцы завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали.

Кроме того, тренировки со сборной на базе «Акбулак» начали победители и призеры чемпионата страны по боксу. В целом, до сегодняшнего дня, спортсмены из Шымкента выиграли 4 путевки на Олимпийские игры.