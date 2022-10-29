Турнир по греко-римской борьбе памяти академика Сапарбаева стартовал в Шымкенте

В Шымкенте стартовал Открытый международный турнир по греко-римской борьбе. Спортивные состязания, в которых принимают участие лучшие борцы национальных сборных Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана, организованы в память академика Мардана Сапарбаева.

В 28-ых традиционных соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов. На открытии турнира спортсмену Мейржану Шермаханбету, ставшему чемпионом Азии по греко-римской борьбе, был вручён автомобиль.

В течение 3 дней спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, определят между собой сильнейших в 10 весовых категориях.

«Эти соревнования в мире довольно известны проводятся в 28-й раз. В своё время Мардан Баймурзаевич победителю соревнования в своей собственной весовой категории дарил автомашину. Один год забирали приз турецкие борцы, другой год наши ребята из Шымкента. Так что эти соревнования довольно популярны. В этот раз к нам состязаться приехали борцы из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана», — рассказал директор школы единоборств №15 г. Шымкента Мекек Байдаушов.

Выступая на торжественной церемонии открытия соревнований, заместитель акима города Максут Исахов отметил, что греко-римская борьба в Шымкенте набирает обороты. В 2018 году на Чемпионате Мира в Венгрии шымкентский спортсмен Мейржан Шермаханбет впервые завоевал бронзовую медаль в копилку мегаполиса. А в этом году на чемпионате Азии в Монголии завоевал уже золотую медаль.

«В этом году на соревнования, которые становятся с каждым годом всё популярнее, собрались лучшие борцы из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Всего более двухсот человек. Всем участникам соревнований я желаю успеха и честной борьбы», — напутствовал спортсменов заместитель акима города Шымкента Максут Исахов.

На церемонии открытия международного турнира спортсмену, Меиржану Шермаганбету, ставшему победителем чемпионата Азии, был вручен автомобиль. Чемпион поблагодарил за внимание пообещав и дальше усердно тренироваться, добиваясь более высоких побед.

«Хочу поблагодарить организаторов этого турнира. Я на последних соревнованиях чемпионата Азии в Монголии занял первое место, затем на соревнованиях, потом участвовал в турнире Болата Турлыханова, в более тяжёлой категории занял там второе место. В этих соревнованиях я участия не принимаю, так как получил травму и сейчас прохожу лечение», — говорит чемпион Азии по греко-римской борьбе Мейржан Шермаганбет.

Главная цель проведения этого турнира — развитие греко-римской борьбы в Шымкенте и подогреть интерес молодежи к этому виду спорта. Спонсор денежного вознаграждения, которое будет вручено победителям — сын академика Мардана Сапарбаева — Марат Сапарбаев. По словам спонсора этот турнир будет проводится и в дальнейшем.