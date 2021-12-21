В Шымкенте 16 летняя девочка выпала из окна 5 этажа. Девушка скончалась, сообщает OTYRAR.

«Образцовая и верующая» — так отзываются соседи о 16-летней девушке, жизнь которой оборвалась накануне. Она выпала из окна пятого этажа. Медики госпитализировали пострадавшую в крайне тяжелом состоянии, спасти её не удалось, она скончалась в реанимации.

«Инцидент произошел вчера вечером в 11 часов. Мы все до сих пор в шоке. Никто из нас не может опомниться. Мы все очень переживаем. Я лично знаю эту семью. Сами родители — очень воспитанные, не пьют и не курят. А девушка — читает намаз и носит хиджаб«, — рассказывает соседка.

«Я живу по соседству, она жила напротив меня на 5 этаже. Вчера услышала страшную новость, до сих пор отойти не могу. Родители у нее хорошие, семья — многодетная», — говорит еще одна соседка.

Как утверждают медики, после госпитализации девушка впала в кому, у нее были многочисленные травмы. После падения с большой высоты она еще дышала 12 часов.

«Пациент 2005 года рождения скончалась 21 декабря в 11:15. Ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, внутричерепную гематому, отёк головного мозга, закрытый перелом лонно-седалищных костей со смещением, открытый оскольчатый перелом обеих пяточных костей со смещением, тупая травма живота и травматический шок тяжёлой степени», — говорит Лаура Нахипова, пресс-секретарь управления здравоохранения г. Шымкента.

В департаменте полиции разглашать подробности не стали. Лишь отметили, что ведется досудебное расследование о доведении до самоубийства.

«Инцидент зарегистрирован в полиции Каратауского района по статье 105 часть 3 «доведение до самоубийства несовершеннолетнего». Также начали досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии со статьей 201-ой УК РК«, — говорит Молдир Бекеева, руководитель управления внутренних и внешних коммуникаций ДП г. Шымкента.

В последние недели по стране прокатилась волна суицидов, нередко счёты с жизнью сводят подростки. В начале декабря в Алматы покончила с собой девушка-подросток, спрыгнув с 12-го этажа. В Атырау 19-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, выбросившись с 16-го этажа, свёл счёты с жизнью и первокурсник КБТУ. В Шымкенте с начала этого года 240 человек пытались покончить жизнь самоубийством.

Коркем Усибалиева