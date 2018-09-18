В Костанайской области нашли тело пропавшего мальчика, сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает МИА «Казинформ».

«18 сентября в 08:50 в селе Тимирязево Житикаринский района силами спасателей Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда извлечено из канализационного септика общественной бани тело мальчика 2011 года рождения, который 17 сентября в 14:00 вышел из дома поиграть и не вернулся. Им оказался ученик первого класса местной школы», — говорится в сообщении.

Пропавшего мальчика искали более пяти часов. В поисковой операции были задействованы спасатели, личный состав и техника ДВД, местное население.

«Несчастный случай произошел из-за халатности и недосмотра со стороны родителей. Трагедии можно было бы избежать, если бы родители более ответственно относились к поведению своего ребенка. Ведь ответственность за безопасность своих детей ложится в первую очередь на их плечи», — сообщили в областном ДЧС.