В стране развивают программу накоплений на образование «Келешек»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи является общей ответственностью государства и родителей.

По его словам, поддержка науки и уважение к ученым формируют в обществе ценности труда, знаний и созидания. Глава государства подчеркнул, что программа «Келешек» позволяет родителям создавать накопления на образование детей — сегодня открыто около 200 тысяч счетов.

Токаев заявил, что наука должна быть ориентирована на реальные потребности экономики и общества. Он подчеркнул необходимость внедрения научных разработок в производство и усиления прикладного характера исследований.

Отдельно глава государства отметил развитие прикладной науки и рост числа проектов в этой сфере. В качестве примера он привел разработку медицинского аппарата ALEM (Astana Life Ex-situ Machine), созданного специалистами University Medical Center, позволяющего сохранять донорский орган вне тела человека более 24 часов.

Президент также подчеркнул важность эффективного использования научного потенциала, усиления дисциплины в финансировании и приоритизации проектов, направленных на практический результат.