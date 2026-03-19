Новые школы с STEM и робототехникой открываются в Казахстане

В Казахстане внедряются школы нового формата «Келешек мектептері», которые задают современные стандарты обучения и инфраструктуры.

Площадь таких учебных заведений увеличена на 15–20%, а уровень технического оснащения превышает прежние показатели более чем в четыре раза.

В школах предусмотрено раздельное зонирование для младших и старших классов, что способствует созданию безопасной и комфортной среды, а также снижению рисков буллинга.

Особое внимание уделено инклюзивности: здания оборудованы лифтами, пандусами, специализированными кабинетами и обеспечены сопровождением профильных специалистов.

Учебные заведения оснащены современными лабораториями, STEM-классами, кабинетами робототехники, мастерскими и креативными пространствами. Развитая спортивная инфраструктура и усиленные меры безопасности дополняют комплексный подход к организации образовательного процесса.

«Национальный проект „Келешек мектептері“ — это не просто строительство новых зданий, а комплексный шаг по созданию современной, безопасной и доступной образовательной среды для каждого ребенка», — отметил вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов.