Freedom broker
В стране совершенствуют систему военно-патриотического воспитания

Редактор Юлия Машковская
Призывники
Иллюстративное фото

В комитете Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности под председательством Айгүл Құспан состоялось тематическое заседание, посвящённое повышению качества подготовки молодёжи к воинской службе и реализации закона о военно-патриотическом воспитании.

В ходе обсуждения рассматривалась работа координационных советов по военно-патриотическому воспитанию, а также вопросы развития начальной военной и допризывной подготовки.

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков сообщил, что Республиканский координационный совет уже провёл два заседания и утвердил концепцию военно-патриотического воспитания молодёжи до 2030 года.

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова отметила, что предмет «Начальная военная и технологическая подготовка» преподаётся примерно в 6 тысячах школ и более чем в 700 колледжах страны.

Депутаты также подняли вопросы ответственности регионов за реализацию программ военно-патриотического воспитания и предложили активнее привлекать к работе координационных советов неправительственные организации.

