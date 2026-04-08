В Туркестане определили сильнейших гребцов страны

На международном гребном канале в Туркестане в рамках весеннего чемпионата Казахстана по гребле на байдарках и каноэ определились победители марафонской дистанции.
Спортсмены соревновались на дистанции 5000 метров — самой длинной в программе, требующей высокой выносливости и силы воли.
Байдарка, 5000 метров, мужчины:
1 место — Кирилл Тубаев (Карагандинская область)
2 место — Владимир Картушин (Восточно-Казахстанская область)
3 место — Жахонгир Жамедов (Шымкент)
Каноэ, 5000 метров, мужчины:
1 место — Сергей Емельянов (Шымкент)
2 место — Тимофей Емельянов (Шымкент)
3 место — Владислав Руденко (Алматинская область)
Байдарка, 5000 метров, женщины:
1 место — Стелла Суханова (Шымкент)
2 место — Татьяна Гладкова (Туркестанская область)
3 место — Татьяна Токарницкая (Алматы)
Каноэ, 5000 метров, женщины:
1 место — Мария Бровкова (Западно-Казахстанская область)
2 место — Маргарита Торлопова (Восточно-Казахстанская область)
3 место — Мария Карманова (Карагандинская область)
Отметим, что марафонские заезды стали заключительной программой весеннего чемпионата Казахстана по гребле на байдарках и каноэ.