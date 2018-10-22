В Самарканде прошел чемпионат Азии по параканоэ (гребля на байдарках и каноэ для людей с ограниченными возможностями).

66 сильнейших парагребцов из шести стран Азиатского континента (Узбекистана, Казахстана, Ирана, Японии, Индии, Таиланда) приехали в Узбекистан, чтобы побороться за звание сильнейшего.

По итогам соревнований гребцы Туркестанской области в составе сборной Казахстана завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. В категории KL-3 (200 м) серебро завоевал Жалгас Тайкенов. В категории KL-2 (200 м) бронзовую медаль выиграл Бибарыс Спатай.

Среди женщин в категории KL-2 (200 м) в финале, в шаге от призового места, четвертую ступень пьедестала заняла Жаныл Балтабаева. В 2019 году на чемпионате мира будут разыграны лицензии на право участия в Паралимпийских играх-2020 в Токио (Япония).