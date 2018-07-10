На Бадамском водохранилище прошли торжественные проводы гребцов Шымкента и Туркестанской области на Азиатские игры — 2018.

На предстоящих соревнованиях за сборную Казахстана будет выступать семь наших земляков. Здесь же на базе гребных видов спорта прошла и пресс-конференция спортсменов, которые рассказали журналистам о перспективах нашей команды на Азиатских играх.

Южноказахстанские спортсмены по традиции составляют костяк республиканской сборной по гребным видам спорта. Именно благодаря нашим гребцам, казахстанская команда не раз становилась чемпионом Азиатских Игр и на предстоящих соревнованиях считается безусловным фаворитом.

Во многом этому способствуют те условия, которые были созданы для наших атлетов на территории спортивной базы.



Рассказывает Денис Жарменов, председатель ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области и г. Шымкент: «Благодаря активной общественной работе нашей федерации в 2015 году для гребных видов спорта была построена тренировочная база, где созданы все условия для качественной подготовки наших спортсменов. Эта спортивная база на сегодня является единственной в Казахстане специализированной для гребных видов спорта».



На проводах спортсменов присутствовали и ветераны гребного спорта, которые напутствовали атлетов, напомнив о том, что победные традиции нашей области насчитывают десятилетия.



Владимир Нагисбаев, первый почётный президент федерации по гребле на байдарках и каноэ ЮКО: «Я вижу с удовольствием здесь наших прославленных ветеранов гребли. И могу сказать, но все те годы (50-е, 60-е, 70-е) в большей степени команда ЮКО в республике всегда выигрывала. За редким случаем нас побеждала алмаатинская сборная , но в основном побеждали мы».



18-е Азиатские Игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии. Нашу область будут представлять самые титулованные спортсмены, не раз занимавшие высший пьедестал на международных соревнованиях — победители и призёры кубков мира, многократные чемпионы Азии и финалисты Олимпиад. Занимаясь по индивидуальным программам, они рассчитывают и в этот раз стать первыми на Азиатских Играх.



Тимофей Емельянов, пятикратный чемпион мира среди юниоров и молодёжи по гребле на каноэ: » Подготовка проходила в городе Болгари как и у всех спортсменов нашей команды. Я думаю, что мы выйдем на тот результат, на который рассчитываем. А это победа на Азиатских Играх».