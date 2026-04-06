В Туркестанской области началось строительство объездной дороги в Сарыагаше, имеющей большое значение для международного транзита. Дорога будет четырехполосная с современной инфраструктурой.

После реализации проекта улучшится качество дорог в направлениях Мактаарала, Жетысая и Шардары, будут созданы удобные условия для автолюбителей и пассажиров.

Новая автомобильная дорога республиканского значения направлена на укрепление транспортной инфраструктуры региона, повышение безопасности и удобства пассажирских и грузовых перевозок.

Дархан Иманашев, председатель правления АО «НК «КАЗАВТОЖОЛ»: «Стоимость проекта 204 миллиарда тенге. Особенность проекта — подрядчик сам проектирует, строит и в течение гарантийного срока отвечает за эксплуатационную исправность. Объездная дорога – четырехполосная, с современной инфраструктурой. Проектом предусмотрены 8 транспортных развязок, 2 железнодорожных переезда, 22 моста, 21 специальный участок, 4 площадки отдыха, 223 водопропускные трубы, 26 остановок общественного транспорта, 4 пешеходных перехода, 21 участок для прохода сельскохозяйственной техники и домашнего скота, а также 1 комплекс дорожной полиции».

Реализация важного проекта позволит решить дорожную проблему, которую жители поднимали на протяжении многих лет, а также увеличить транспортно-логистический потенциал. Аким области отметил стратегическую значимость проекта для региона.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сарыагаш — один из важных транзитных узлов Центральной Азии. Однако существующая двухполосная дорога рассчитана на 3 тысячи автомобилей в сутки, тогда как сегодня нагрузка достигает 18–20 тысяч машин. В результате участились транспортные заторы и дорожно-транспортные происшествия, возросла плотность движения. Начатый проект направлен на комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Новая четырехполосная дорога протяженностью более 102 км будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Современные дороги укрепляют связь между регионами и повышают качество жизни населения».

Строительство дороги полностью завершится в 2029 году. Отметим, что в рамках поручения президента в регионе ведется масштабная работа по улучшению дорожной инфраструктуры. В прошлом году было отремонтировано 863 км дорожного полотна, в этом году планируется модернизировать еще около 1138 км.

Кроме того, до конца года будет введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Дарбаза – Мактаарал».