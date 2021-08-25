В Шымкенте ведется строительство Южной объездной трассы (от Ленгерского шоссе до автодороги областного значения КХ-15).

Протяженность дорожно-строительных работ, запланированных на 2021-2022 годы – 16 километров. Ответственная подрядная организация -ТОО «Корпорация Береке-а». В настоящее время в части пересечения данного объекта с дорогой Шымкент-Ташкент ведется строительство путепровода, то есть моста.

В общей сложности на 3 участках протяженностью 16 км ведутся работы по подготовке основания дороги.

Сейчас ведется строительство мостового перехода, земляные работы дорожного покрытия. Согласно утвержденному производственному графику, в текущем году запланированы дорожно-строительные работы, замена систем связи, электричества, газа, водоснабжения и строительство дорог.