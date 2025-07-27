Центр Туркестана разгрузят от фур

Разгрузить центр Туркестана от потока тяжёлого транспорта поможет Восточная объездная дорога. Её строительство начнётся уже в этом году.

Сейчас через город проходит часть международной трассы «Западная Европа – Западный Китай», по которой ежедневно проезжает свыше 8 тысяч грузовиков. Это приводит к перегрузке улиц и разрушению асфальта. Новый проект направлен на решение этих проблем

«Проезд тяжёлых грузовиков через центр города создаёт серьёзные неудобства. Поэтому было решено построить объездную дорогу в восточной части Туркестана. Проект уже получил поддержку. Протяжённость трассы составит 30 километров, завершить строительство планируется за полтора года» — сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Строительством займётся китайская компания. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл переговоры с иностранными инвесторами. Ранее эта компания участвовала в строительстве LRT в Астане. Теперь она заинтересована в развитии инфраструктуры и в Туркестане

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Тесные и дружественные отношения между главами наших государств открывают путь к важным инициативам. Месяц назад мы встретились с инвесторами и договорились о реализации ряда проектов в регионе. Сейчас начинается их практическая реализация. Уверен, это стратегическое партнёрство даст мощный импульс развитию Туркестанской области».

На встрече обсуждали не только строительство дороги, но и создание логистического центра и завода. Инвесторы лично посетили предполагаемые строительные площадки. Если проекты будут реализованы, в Туркестане появятся новые рабочие места.