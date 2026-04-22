В Туркестанской области простились с Мухтаром Шахановым

Тело Героя Труда Казахстана, народного писателя, поэта и общественного деятеля Мухтара Шаханова, который до конца жизни считал слово своим оружием, а честь — знаменем, вынесли из родного дома в селе Жаңа Шілік. Проводить выдающегося сына казахского народа в последний путь собрались тысячи людей.

Панихида по человеку, который всегда называл белое — белым, а чёрное — чёрным, прошла на центральной площади села. Сначала собравшиеся с вспомнили поэта, отметили его вклад в развитие страны.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мухтар Шаханов — мужественная личность, ставившая интересы казахского народа превыше всего. Он посвятил свою сознательную жизнь духовности, возвеличиванию языка и традиций. Поднял казахскую поэзию на высокий уровень».

Казыбек Иса, депутат мажилиса: «В Казахстане поэтов часто начинают чтить после их смерти. Так было с Абаем, Касымом, Магжаном, Мукагали и Толегеном. А единственный поэт казахской степи, который ещё при жизни был любим всем народом и достиг всех вершин славы, — это Мухтар Шаханов».

В последнем завещании Мухтар Шаханов просил похоронить его у Арыстанбаба. Он не только изложил это на бумаге, но и записал на видео. Его похоронили не у самой усыпальницы, а на расположенном неподалёку кладбище. Мухтар Шаханов отправился в вечность.

Берик Агыбаев, ученик Мухтара Шаханова: «Когда говорят «Мухтар ага», сразу вспоминаются Желтоксан, язык, земля. В Алматы пересекаются улицы Желтоксан и Тимирязева. Возможно, улицу Тимирязева стоило бы назвать именем Мухтара Шаханова и установить памятник — прозвучали такие предложения».

Человек чести, который своим словом и принципиальностью нёс на себе груз целой эпохи, не ушел бесследно. Его живое наследие: весомое слово, сильный голос и светлый образ навсегда сохранятся в памяти народа.

Досай Кенжетаев, доктор философских наук: «Мухтар ага был личностью и останется личностью. Личность — это фундамент нации. Там есть дух, менталитет, язык, свобода. Все эти темы Мухтар ага отразил в своих произведениях».

19 апреля Мухтар Шаханов скончался после тяжёлой болезни. Накануне с ним простились жители Алматы. Шаханов, прославивший Отырар своими пламенными стихами и острыми мыслями, обрёл покой на родной земле.