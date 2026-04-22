Жители Шымкента сажают сады во дворах многоэтажек

Обычный двор может превратиться в настоящую сказку — если за дело берётся человек с фантазией и любовью к своему делу. Жительница Шымкента доказала: даже небольшой палисадник у многоэтажки способен стать яркой достопримечательностью всего района.

Вишня в форме чупа-чупса, бывшие копилки и даже трехколесные велосипеды племянников фантазия жительницы дома по улице Рашидова — Рапии Дусеновой безгранична, от того ее палисадник самый приметный и необычный во всем дворе. Пенсионерка души не чает в этом зеленом уголке, возиться с саженцами женщина готова часами, на это и уходит большая часть пенсии.

«Дома сидеть без дела не могу-мне обязательно нужно что-то делать, сажать, ухаживать. К счастью, я не одна: соседи тоже помогают. Вот, например, эти кусты лигустры мы сами подстригаем, всё высаживаем своими руками. Постепенно, шаг за шагом, создаём пусть и небольшой, но уютный и ухоженный ландшафт вокруг дома»,— говорит пенсионерка.

Выросла Рапия Дуйсенова в частном секторе отсюда и любовь к труду и особая тяга к озеленению. Поэтому на небольшом клочке земли и появились десятки цветов. Среди радующих глаз растений можно встретить и героев мультфильма «Маша и Медведь». Персонажей, хозяйка палисада, делала из автомобильных шин. Сама и расписала. Все для того, чтобы и малышам было интересно наблюдать за садом.

«Если сравнивать с прошлыми годами, то двор конечно же преобразился. Мы привели в порядок площадки, убрали весь мусор, и состригли высоченную траву»,— рассказывает Рапия.

Соседи всеми силами помогают садоводу, которая превратила скучный стандартный двор в небольшой ботанический сад. Люди помогают с поливом и строго следят, чтобы вандалы не срывали цветы.

«Тут семена посыпаны, но еще не начали цвести, тут тоже хризантемы желтые, а здесь цветы под названием «Доброе утро», есть еще розы»,- говорит пенсионерка.

Сад как наглядное пособие того, что объединившись можно сделать собственный двор и город куда чище и красивее.

В этом году Рапия Дуйсенова сэкономила на поливе — апрельские дожди отлично с этим справились. А уже в июне можно будет наблюдать результат этой работы, когда все в этом зеленом уголке запестрит всеми цветами радуги.