Как добиться выплаты заработной платы?

Вопрос задержки заработной платы по-прежнему остаётся актуальным. Несмотря на то, что подобных случаев стало меньше, отдельные работодатели продолжают нарушать права сотрудников.
Однако такие факты не остаются без внимания: при возникновении проблем с выплатами необходимо обратиться в государственную инспекцию труда с наличием письменного заявления. Подать его можно как онлайн, через портал eGov.kz так и лично.
Что потребуется для обращения?
1. Копия трудового договора.
2. Справка о наличии задолженности (при возможности её получения).
3. Банковские выписки, подтверждающие отсутствие поступлений заработной платы.
4. Письменное заявление с требованием о погашении долга.
Если трудовой договор отсутствует, процесс усложняется: факт работы придётся подтверждать через суд с помощью свидетелей, переписки, пропусков и других доказательств. Поэтому при трудоустройстве важно обязательно заключать трудовой договор и работать только на его основании.
В противном случае защитить свои права и добиться положенных выплат будет значительно сложнее, а то и вообще невозможно.