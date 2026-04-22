Freedom broker
Как добиться выплаты заработной платы?

Как добиться выплаты заработной платы?

Ангелина Волкова
22

Вопрос задержки заработной платы по-прежнему остаётся актуальным. Несмотря на то, что подобных случаев стало меньше, отдельные работодатели продолжают нарушать права сотрудников.

Однако такие факты не остаются без внимания: при возникновении проблем с выплатами необходимо обратиться в государственную инспекцию труда с наличием письменного заявления. Подать его можно как онлайн, через портал eGov.kz так и лично.

Что потребуется для обращения?
1. Копия трудового договора.
2. Справка о наличии задолженности (при возможности её получения).
3. Банковские выписки, подтверждающие отсутствие поступлений заработной платы.
4. Письменное заявление с требованием о погашении долга.

Если трудовой договор отсутствует, процесс усложняется: факт работы придётся подтверждать через суд с помощью свидетелей, переписки, пропусков и других доказательств. Поэтому при трудоустройстве важно обязательно заключать трудовой договор и работать только на его основании.

В противном случае защитить свои права и добиться положенных выплат будет значительно сложнее, а то и вообще невозможно.

