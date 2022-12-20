Строительство здания сельского акимата обошлось в 127 млн тенге

Новое здание для сельского акимата открыли в Сайрамском районе Туркестанской области. Строительство объекта стоимостью 127 млн тенге начали 2 года назад.

Теперь в сельской администрации предусмотрены кабинеты для сотрудников, конференц-зал на 90 мест, архив и столовая. Сейчас в посёлке Кожакорган Арысского сельского округа проживают свыше 11 тысяч человек, на государственной службе трудятся 8 сельчан. По их словам, старое здание акимата было построено в 50-х годах прошлого века и находилось в аварийном состоянии.

«На сегодняшний день работы полностью завершены и здание передано на баланс местному акимату. У нас еще в двух селах есть аварийные здания. Сейчас готовим на них необходимые документы. После того как будет готова проектно-сметная документация, мы приступим к реализации проекта«, — говорит Бахром Момиржанов, руководитель районного отдела строительства .