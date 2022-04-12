Шымкентские врачи провели успешную пересадку печени

Шымкентские врачи провели 24-ю успешную операцию по пересадке печени. На операционном столе на этот раз оказался мужчина с тяжёлой формой цирроза.

Печень долго терпит, но быстро сдается! Не смотря на все достижения современной медицины, заболевания порой не поддаются лечению и орган перестает функционировать. Именно с таким коварным и неизлечимым диагнозом, как цирроз столкнулся 41- летний Джамбулат Кенжетаев. Мужчине потребовалась срочная пересадка печени. 2 шанс на жизнь Джамбулату подарил его 30 летний брат, став донором. По словам специалистов, пересаженный орган прижился и нового владельца не беспокоит.

«Пол года назад у меня открылось кровотечение ,я обратился за медицинской помощью и мне сделали операцию лигирование вен пищевода. Потом после полного обследования мне поставили диагноз цирроз печени в городской клинической больнице мне сделали операцию по трансплантации печени. Донором стал мой родной братишка. Операция прошла успешно. Большое спасибо Абылаю Донбаю и всем врачам. Теперь буду восстанавливаться соблюдать диету и режим», — говорит пациент.

Чтобы операция по трансплантации печени прошла успешно, требуется тщательное обследование донорского органа, а также реципиента. От этого зависит течение как самого хирургического вмешательства, так и реабилитационного периода.

Рахымжан Умбетжанов, хирург-трансплантолог ГКБ №1:

«Мы отправляем пациента в центр крови, где его полностью обследуют на ВИЧ, СПИД, гепатит, сифилис, группу крови. Это первый этап, далее мы обследуем донора. В Казахстане донором может стать только близкий родственник».

Печень называют самым благодарным органом. Она обладает способностью к регенерации и полному восстановлению до первоначальных размеров. Однако, чтобы сохранить трансплантированную печень здоровой и избежать отторжения жизненно важного органа, реципиенту следует внимательно следить за здоровьем, соблюдать диету и принимать назначенные лекарства.

Рахымжан Умбетжанов, хирург-трансплантолог городской клинической больницы №1:

«После пересадки печени на 21 сутки у донора печень восстанавливается, а от 3-х до 6 месяцев орган полностью восстанавливается. Если говорить о реципиентах, мы 7 лет назад пациентке 1987 года сделали операцию в связи с циррозом. Год назад она родила. То есть пациент восстанавливается и возвращается к нормальной жизни».

В Казахстане все больше жителей в силу разных факторов и причин нуждаются в трансплантации, среди них есть маленькие дети. Далеко не каждый согласен жертвовать своими органами ради спасения жизни других людей. По словам главного врача городской клинической больницы Абылая Донбая, в нашей стране важно развивать посмертное донорство, которое проводится только с разрешением родственников умершего.

Абылай Донбай, главный врач городской клинической больницы №1:

«Не развивается трупная трансплантация, потому что есть ограничения. Мы раньше шли по схеме презумпция согласия, если человек при жизни не отказался, то он становился потенциальным донором ,после этого врач или организация ,где выявили потенциального донора у родственников не спрашивали разрешения. Сейчас даже ,если при жизни дал согласие на донорство после смерти головного мозга его родственники имеют право отказаться от донорства. Например человек находится в реанимации, у родственников беда, какой врач будет разговаривать о донорстве все вопросы должны решаться до, то есть презумпция согласия это юридический термин, который дает нам возможность без участия родственников изымать органы, если мы будем по этому пути идти ,тогда будет развиваться трупная трансплантация».

Трансплантация печени относится к самым сложным операциям на органах брюшной полости. Для проведения, манипуляции требуется современное оборудование и высокая квалификация врачей. По словам Абылая Донбая, на сегодняшний день наблюдается острый дефицит не только в донорских органах ,но и трансплантологах.

Абылай Донбай, главный врач городской клинической больницы №1:

«Трансплантация- это высшей пилотаж в хирургии, если человек занимается трансплантацией он должен владеть разными навыками, то есть мультидисциплинарный подход». В Казахстане 38 сертифицированных трансплантологов, но активных очень мало. В трех центрах занимаются трансплантацией в Алмате, Нур-Султане и у нас в Шымкенте».

Сегодня в один клик не выходя из дома можно принять важное решение — дать отказ или же согласие на посмертное изъятие органов или тканей, впоследствии можно менять своё решение неограниченное количество раз.

Абылай Донбай, главный врач городской клинической больницы №1:

«У нас есть егов портал, там есть пункт донорство и вы имеете право отказаться и после смерти вас никто не тронет, если вы промолчали, тогда человек автоматически становится потенциальным донором».

Стоить отметить, что органы донора после его смерти могут спасти до 8 человек. Пересадить можно почки, печень, поджелудочную железу, сердце и даже легкие — главное, чтобы была тканевая и групповая совместимость.

Елена Карпенко