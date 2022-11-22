Впервые в Шымкенте провели трансплантацию печени от трупного донора

В южном мегаполисе впервые проведена операция по пересадке печени от трупного донора, передает OTYRAR.

Операция была проведена в стенах городской клинической больницы №1 Шымкента. Пациент, как сообщили медики, уже 5 лет состоял на учете с хроническим циррозом печени. Сама операция длилась почти 6 часов, это было почти неделю назад. Сейчас состояние пациента, как отмечают медики, хорошее, его перевели из реанимации в обычную палату.

«Такая операция впервые проводится в южном регионе. Родственники погибшего дали законное согласие на донорство трупа. 16 ноября в четыре часа ночи мы начали операцию. Другие органы трупного донора были вывезены санавиацией специалистами лечебных учреждений столицы. На четвертые сутки после операции пациент самостоятельно начал вставать, состояние хорошее. В принципе, такие пересадки от рупного донора проводятся редко, более того, доноров во всем мире не хватает. Операция по замене органов в Шымкенте проводится с 2013 года. На сегодняшний день проведено 191 трансплантация почек, 30 трансплантаций печени. А трасплантация от трупного донора проведена впервые»— говорят врачи городской клинической больницы №1 Шымкента.

Как пишет издание Inbusiness, на апрель 2022 года в листе ожидания на трансплантацию органов находится 3599 человек по всей стране, в том числе 91 ребенок. Из них 3254 пациента нуждаются в пересадке почки, 172 – печени, 153 – сердца, 17 – легких и 3 – легочно-сердечного комплекса. За 2021 год выполнена 171 операция, транспортировано 10 органов от 4 посмертных доноров и 161 орган от прижизненных доноров.

По данным управления здравоохранения города Шымкента, с начала года в городе проведено 477 высокотехнологичных операций пациентам с различными заболеваниями, это в два раза больше, чем в прошлом году.