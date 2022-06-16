Новое студенческое общежитие открыли в Шымкенте

Одним из направлений обращения президента к народу «Пять социальных инициатив» является обеспечение студентов общежитиями.

Именно в рамках этого обращения, ко Дню города, в Шымкенте введено в эксплуатацию общежитие для студенческой молодежи на 280 мест. Дом студентов открылся в университете дружбы народов имени академика Куатбекова.

У коллектива университета дружбы народов в Шымкенте — большой праздник. Сдано в эксплуатацию долгожданное общежитие вуза.

Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента:

«В таком прекрасном общежитии, можно найти друзей. В городе 8 вузов, в которых обучается более 85 тысяч студентов. При этом существует 37 колледжей. Там обучается около 36 тысяч студентов . В городе проживает более 121 тысячи студентов. Значит, каждый десятый житель Шымкента — это студент».

В Шымкенте 36 общежитий. Мест в них, для иногородних студентов, крайне не хватает. Открывшийся сегодня Дом студентов — одна из мер по увеличению обеспеченности студентов жильём.

Новое общежитие рассчитано на 289 мест. Для студентов предусмотрены столовая, библиотека, тренажерный зал, ванные комнаты, медицинский пункт.

Рабига Куатбекова, ректор университета дружбы народов имени Куатбекова:

«В общежитии есть 51 камера видеонаблюдения и лифты, внутри которых также установлены камеры. Это сделано для обеспечения безопасности наших студентов».

Алибек Аширбек, студент:

«До этого я снимал квартиру. Складывались со студентами. Порой трудно было найти жильё. Студентам не охотно сдают квартиры. Поэтому я сегодня очень рад, что в нашем университете построили новое общежитие. Будем жить с друзьями в одной комнате».

Студенческой молодежи, поселившейся в общежитии современного типа, теперь остается направить все свое внимание и силы не на поиск жилья, а на образование.