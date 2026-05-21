Нуралхан Кушеров встретился с общественностью и рассказал о будущем Туркестана

В новом этно-туристическом комплексе Туркестана состоялась важная встреча. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров встретился с представителями интеллигенции региона, предпринимателями, молодежью и активными гражданами.

В ходе встречи глава области прежде всего выразил благодарность гражданам, которые вносят значительный вклад в развитие региона. Также он остановился на итогах недавно прошедшего неформального саммита глав государств-членов Организации тюркских государств и рассказал об инвестиционном потенциале и экономических возможностях области.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «15 мая в духовной столице тюркского мира — священном Туркестане — состоялся исторический саммит с участием лидеров пяти государств в рамках неформального саммита Организации тюркских государств. По итогам саммита президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев высоко оценил подготовительную работу, проведённую в Туркестанской области, и выразил особую благодарность жителям региона и всем, кто участвовал в организации этого важного мероприятия. Это, прежде всего, справедливая оценка высокого международного авторитета древнего города и труда каждого гражданина, работавшего на благо страны».

Туркестан ещё раз доказал, что является стратегическим и духовно-культурным центром, способным проводить масштабные международные мероприятия на высоком уровне.Следует отметить, что президент уделяет особое внимание развитию Туркестана и держит этот вопрос на личном контроле.

Его инициатива провести саммит именно в этом священном месте — яркое свидетельство доверия к исторической роли города.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность сотрудникам правоохранительных органов и военным, обеспечившим общественную безопасность, медицинским и коммунальным службам, волонтёрам, государственным служащим, а также гостеприимным жителям Туркестана».

Представители интеллигенции, учёные и предприниматели поделились мнениями по итогам саммита и перспективам развития экономики области.

Сейдолла Садыкулы, доктор филологических наук: «Участникам неформального саммита Организации тюркских государств, прошедшего в Туркестане, была представлена информация о развитии цифровой экономики Казахстана и инициативах по укреплению технологического сотрудничества в регионе. На неформальном саммите Организации тюркских государств в знак тесного сотрудничества братских стран единогласно во второй раз была принята Туркестанская декларация. Поздравляю с этим. Пусть сотрудничество тюркских стран укрепляется, а священный Туркестан продолжает процветать».

Превращение древнего Туркестана в областной центр, его стремительное развитие и преображение, наполнение города новыми достижениями и величием, возрождение и расцвет города, считающегося духовным и историческим центром тюркского мира, положительно сказались на благополучной и насыщенной жизни населения.