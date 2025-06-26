Камера ошиблась, а штраф всё равно заплатишь ты

Казахстанцы получают штрафы за нарушения, которых они не совершали. Эксперты отмечают, нередко водители оплачивают штрафы не глядя и не вдаваясь в подробности.

А между тем электронные системы фиксации нарушений не застрахованы от ошибок. Камеры могут неверно распознавать номерные знаки: на это влияют погодные условия, солнечные блики и загрязнение объективов. Даже незначительное искажение изображения способно привести к ошибке в идентификации автомобиля.

Арсен Шакуов, президент ОО «Ассоциация безопасного дорожного движения «Общая дорога»: «Электроника заточена под всякие точные линии и распознавание точных знаков, и когда идет перелом света или еще что-то, она не может включить интеллектуальные признаки. Даже если машина не такой марки, ей будет все равно. Она прочитала номер, ей показался определенный формат и она выдала штраф на то, что ей увиделось».

В Министерстве внутренних дел подчеркивают: злого умысла в таких случаях нет, а все спорные ситуации подлежат разрешению в правовом порядке.

«Сообщаем, что в случае возникновения спорных вопросов по правонарушениям, зафиксированным техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, гражданам необходимо обращаться в территориальное подразделение административной практики департамента полиции по месту жительства», — заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

Подробно ознакомиться с обстоятельствами правонарушения можно через информационный сервис Qamqor. Он предоставляет доступ к фото- и видеоматериалам с указанием даты и времени фиксации. Здесь же можно подать обращение и получить официальный ответ. Ошибочные штрафы могут быть аннулированы, но процедура занимает время. Отметим, что в прошлом году казахстанцы заплатили по штрафам почти 140 миллиардов тенге.