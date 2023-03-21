Землетрясение напугало жителей Шымкента (видео)

21 марта в 22:47 в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 7.8. Подземные толчки ощутили на юге Казахстана, передает OTYRAR.

Жителей Шымкента напугали подземные толчки. В редакцию отправляют видео, на кадрах трясутся люстры и другие предметы быта. В МЧС рассказали, что предварительно ощутимость в Таразе и Шымкенте составила 3 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Некоторые жители успели быстро эвакуироваться из своих квартир и пережидали толчки на улицах.

Землетрясение почувствовали в Пакистане, Таджикистане, Индии, Туркменистане, Узбекистане, Китае и Кыргызстане.