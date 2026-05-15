Пик брачности в Казахстане пришелся на 2012–2013 годы — исследование

Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи. В связи с этим представлена статистика о том, сколько семей было создано в Казахстане за последние 10 лет.

Если в 2015 году в стране было зарегистрировано 148,8 тысячи браков, то в 2025 году — 116 тысяч. Таким образом, за десятилетие количество браков сократилось почти на 22%.

Снизился и коэффициент брачности. В 2015 году на каждую тысячу человек приходилось 8,48 брака, тогда как в 2025 году показатель составил 5,69.

В региональном разрезе самый высокий коэффициент брачности зафиксирован в Астане — 6,75 брака на тысячу человек. Самые низкие показатели отмечены в Кызылординской области — 5,06 и Западно-Казахстанской области — 5,1. Эксперты связывают более высокий уровень брачности в столице с активной миграцией молодежи и высокой концентрацией населения трудоспособного возраста.

При этом пик брачности за последние 20 лет пришелся на 2012–2013 годы — тогда показатель составлял 9,8–9,9 брака на тысячу человек. Для сравнения: в 2005 году коэффициент брачности был на уровне 8,12.

Одной из причин снижения числа браков специалисты называют демографическую волну. После многочисленного поколения конца 1980-х в брачный возраст вступило поколение конца 1990-х годов, когда рождаемость в стране заметно снизилась.

Кроме того, казахстанцы стали позже вступать в брак. За последние 10 лет средний возраст вступления в первый брак увеличился на 0,7 года у мужчин и на 0,6 года у женщин. В 2025 году этот показатель составил 27,9 года для мужчин и 25,3 года для женщин.