Последний звонок прозвенел для выпускников исправительной колонии

В исправительной колонии №53 прозвенел последний звонок. Выпускникам, отбывающим срок, вручили аттестаты. Торжественное мероприятие началось с построения и официальной речи.

Один из выпускников — Аскар Рахымжанов, 1995 года рождения. Осуждён по статье 188 за особо крупную кражу. Срок — 8 лет общего режима. Прибыл в колонию в 2024 году. Свою вину признаёт и публично просит прощения. Говорит, за всю свою жизнь ни разу не учился, впервые сел за парту здесь, в колонии.

Аскар Рахымжанов, осужденный: «На воле я не учился, у меня не было аттестата. Благодаря учреждению, я получил аттестат, закончил 11 класс. Мне выдали грамоту, аттестат. Спасибо большое учреждению и учителям. Молодому поколению желаю учиться, честным путем все получать и не совершать какие-либо преступления».

Образовательный процесс в исправительном учреждении организован при поддержке Министерства образования РК и построен по образцу обычной средней школы. Учебная программа включает общеобразовательные и профильные предметы. Занятия проходят по расписанию, каждый урок длится по 45 минут. В этом году обучение завершили 28 человек. Восьмеро из них окончили 11 класс и получили аттестаты государственного образца.

Адильхан Джуматаев, директор вечерней общеобразовательной средней школы №1: «Сегодня в исправительном учреждении №53 для осуждённых прошла торжественная церемония завершения 2024–2025 учебного года. В текущем учебном году знания получили 28 обучающихся, из них 8 окончили 11 класс. Важно отметить, что аттестаты, выдаваемые учреждением, соответствуют общеобразовательному стандарту. На основании этих аттестатов выпускники могут продолжить обучение в колледжах и вузах.

Поскольку 2025 год объявлен годом рабочих профессий, особое внимание уделяется вопросам трудоустройства. Мы уверены, что с полученными знаниями и аттестатом наши выпускники смогут овладеть рабочими специальностями — такими как сантехник или электрик и применить их в дальнейшей жизни».

После вручения аттестатов церемония плавно перетекла в концерт, подготовленный силами осужденных — они исполняли национальные песни, играли на домбре и прочих музыкальных инструментах. Праздник прошёл в тёплой, но в то же время строго регламентированной атмосфере. Песни, добрые слова и слёзы на глазах — для осужденных “последний звонок” стал первым шагом к новой жизни. При этом для многих это не просто первый аттестат, но и в целом, первый опыт учёбы и осознанного выбора.