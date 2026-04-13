Какие ограничения готовят для проведения выпускных вечеров в школах Шымкента

В Шымкенте могут ввести новые требования к проведению выпускных вечеров. Теперь планируется ограничить проведение торжественных мероприятий вне школ.

Министерство просвещения совместно с министерством внутренних дел и местными акиматами пришли к единому решению по проведению выпускных вечеров в общеобразовательных школах. Для этого планируется издать совместный приказ. Теперь пышные и дорогостоящие прощальные вечера для выпускников могут не проводиться.

«Правильно. Сколько расходов. Дети переживают, обижаются. Сколько денег уходит. Можно провести в более скромном формате».

«Мы тоже заканчивали 11 класс. Это всё-таки память. Но, сейчас многие молодые садятся за руль, происходят аварии. Наверное, поэтому и запрещают».

«Думаю, это неправильно. Нужно отмечать. Всё-таки выпускной вечер. Памятный момент».

Не смотря на запреты ежегодно находятся желающие проводить праздники в дорогих ресторанах, с ценными подарками, роскошными платьями и автомобильными кортежами. Что изменится в этом году для обеспечения безопасности учащихся, защиты их прав и профилактики правонарушений?

«Церемония вручения аттестатов организуется исключительно в зданиях организаций образования. Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей. Согласно установленным требованиям, проведение выпускных вечеров вне организаций образования не допускается» — министерство просвещения РК.

По данным министерства, местные акиматы будут проводить разъяснительную работу и организовывать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат. Полиция, в свою очередь, обеспечит профилактику правонарушений, охрану общественного порядка и безопасность учащихся.

Министерство объявило о таком решении после обращения родительницы из Алматы. Многодетная мать опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что на выпускной вечер собирают по 200 тысяч тенге. Она отметила, что это очень большая сумма и не у всех есть возможность её оплатить.