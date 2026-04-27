Реклама
На главную Новости Шымкента Общество В Казахстане распространяют фальшивую платформу Halyk+

В Казахстане распространяют фальшивую платформу Halyk+

-
Редактор Юлия Машковская
-
36
Иллюстративное фото

Министерство внутренних дел предупреждает граждан о новом виде интернет-мошенничества, связанном с использованием технологий искусственного интеллекта.

В социальных сетях распространяется видеоролик, созданный с применением deepfake-технологий, где используется образ руководителя одного из банков. В видео говорится о якобы существующей инвестиционной платформе Halyk+, через которую пользователям обещают крупные денежные выплаты.

В МВД официально заявили, что такой платформы не существует. Распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение, что может привести к потере денежных средств.

В ведомстве напоминают: любые предложения инвестирования через неизвестные онлайн-платформы связаны с высоким риском мошенничества. Для безопасности рекомендуется проводить финансовые операции только через официальные каналы и при личном обращении в банковские отделения.

МВД призывает граждан соблюдать меры предосторожности:
— не доверять сомнительным видеороликам и публикациям в социальных сетях;
— не переходить по неизвестным ссылкам;
— не передавать персональные данные третьим лицам;
— проверять информацию исключительно через официальные источники.

В случае обнаружения подобных материалов или если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.