В Казахстане распространяют фальшивую платформу Halyk+

Министерство внутренних дел предупреждает граждан о новом виде интернет-мошенничества, связанном с использованием технологий искусственного интеллекта.

В социальных сетях распространяется видеоролик, созданный с применением deepfake-технологий, где используется образ руководителя одного из банков. В видео говорится о якобы существующей инвестиционной платформе Halyk+, через которую пользователям обещают крупные денежные выплаты.

В МВД официально заявили, что такой платформы не существует. Распространяемая информация является ложной и направлена на введение граждан в заблуждение, что может привести к потере денежных средств.

В ведомстве напоминают: любые предложения инвестирования через неизвестные онлайн-платформы связаны с высоким риском мошенничества. Для безопасности рекомендуется проводить финансовые операции только через официальные каналы и при личном обращении в банковские отделения.

МВД призывает граждан соблюдать меры предосторожности:

— не доверять сомнительным видеороликам и публикациям в социальных сетях;

— не переходить по неизвестным ссылкам;

— не передавать персональные данные третьим лицам;

— проверять информацию исключительно через официальные источники.

В случае обнаружения подобных материалов или если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.