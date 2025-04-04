В Шымкенте потеряли 2,7 млрд тенге, выделенные на археологию

В Шымкенте не могут найти 2 млрд 700 миллионов тенге, выделенных на археологические раскопки Цитадели. Пропали и документы на эти работы. Более того, документы на саму цитадель до сих пор не оформлены должным образом. Об этом и многом другом в ходе брифинга рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

Поселение, которое, по большому счету, должно стать центром притяжения туристов и всех ценителей истории, выглядит заброшенным. Объект, на который выделялись миллиарды из бюджета оказался нерентабельным и не принес в бюджет ни одного тиына. Более того, как выяснилось, средства, выделенные на археологические раскопки, исчезли – растворились в песках истории.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города: «Документов, которые подтверждали бы куда и как были потрачены 2 млрд 700 млн тенге, выделенные в 2018-2021 годах на археологические изыскания, — нет. Когда именно они пропали — неизвестно. Мы отправили информацию о нецелевом расходовании средств в компетентные органы — департаменты по борьбе с коррупцией и экономических расследований, но они так и не начали расследование».

Изначально планировалось, что историко-культурный комплекс станет интересен туристам не только благодаря ведущимся там раскопкам, но и за счет ремесленников, которым там же сдавали помещения в аренду – еще одна статья пополнения бюджета. Но то ли новодел, то ли убогое состояние показалось непривлекательным для туристов, так или иначе, предприниматели, поначалу с воодушевлением разместившиеся в мастерских, вскоре их покинули, сетуя на впустую потраченное время и средства.

«Как вы планируете привлекать туристов? Опят же каковы гарантии безопасности, если у некоторых помещений крыша покрыта камышом?», — задали вопрос представители СМИ.

«Работа по привлечению туристов ведется. Мы объединили все музеи, надеясь, что хотя бы так они смогут заработать. В целом, до 2024 года они не зарабатывали ни одной копейки. Надеемся, после объединения и смены формы они начнут хот что-то зарабатывать. Что касается безопасности, то давайте изучим этот вопрос, проверим, ест ли системы пожаротушения», — ответил Сарсен Куранбек.

Похоже, нынешнему руководству города придется еще долго расчищать авгиевы конюшни, исправляя ошибки своих предшественников. А история этого объекта может стать пособием о том, как культурно вывести средства да так, чтобы потом этим вопросом не занимались даже правоохранители.