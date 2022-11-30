Сможет ли QR-код полностью заменить ЭЦП?

Заменит ли система QR-подписания документов, привычную всем электронную цифровую подпись?

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказали, что введение QR-системы набирает популярность среди казахстанцев. Ей уже воспользовались как минимум больше 10 тысяч человек. Систему внедрили пока только для сайтов eGov, судебного кабинета и Отбасы банка.

Подписать документы казахстанцы теперь могут посредством QR-кода. При помощи штрихового кода можно также зайти на сайт электронного правительства в браузере, используя только свой смартфон. Больше нет необходимости постоянно иметь при себе флэшку с ЭЦП-подписью и устанавливать на компьютер NCALayer.

«Если говорить, где это уже реализовано, это портал электронного правительства. Можно получать электронные услуги, также в судебном кабинете и на сайте Отбасы банка. В целом, ведется работа по расширению сферы применения QR подписания, к примеру, мы сейчас ведем работу с ЕНПФ, также прорабатываем с министерством труда, чтобы внедрить например в enbek.kz», — говорит Акмарал Макеева, руководитель управления проектов внешнего контура «электронного правительства» КГУ МЦРИАП РК.

Механизм QR-подписания пользуется популярностью у казахстанцев. Так, в судебном кабинете при помощи системы QR уже подали 7000, а на сайте Отбасы банка 4000 заявлений.

Для того чтобы понять, как работает новая функция достаточно открыть сайт электронного правительства, чтобы зайти в свой аккаунт и выбрать вход по QR. Затем в своем смартфоне открыть приложение eGov mobile, зайти в него и выбрать функцию eGov QR. Навести камеру своего телефона на QR-код и подождать несколько секунд.

По словам специалистов, система соответствует всем требованиям информационной безопасности. IT-специалисты говорят, QR-подписание довольно популярная услуга в мире. Главное знать на что не стоит наводить камеру своего смартфона.

«Сама система довольно безопасна, если пользоваться ею от проверенных источников или проверенных компаний, система довольно таки опасна, если пользоваться ей из каких нибудь анонимных мест или на улице сканировать QR, то можно подхватить какой нибудь вирус на телефон или нежелательные уведомления», — говорит Александр Гринцов, IT-специалист.

В МЦРИАП отмечают, что подписание документов с помощью QR-кода – это альтернативный метод, который работает наряду с электронной цифровой подписью. Граждане сами выбирают, чем им удобнее пользоваться.