В Шымкенте продолжается первый этап Кубка РК по фигурному катанию

В течение трёх соревновательных дней участники продемонстрируют короткие и произвольные программы.

Сегодня зрители увидели выступления спортсменов второго и первого разрядов, а также короткие программы кандидатов в мастера спорта. Юная фигуристка Алсу Галиева признаётся, что её самая заветная мечта — однажды выступить на Олимпийских играх.

Алсу Галиева, фигуристка:

«Я пыталась максимально собраться, чтобы откатать программу чисто. Я участвовала на чемпионатах Казахстана, а также на кубках. Я хочу участвовать за пределами Казахстана, на более крупных соревнованиях. Это не для здоровья, это на всю жизнь. Я хочу представлять страну на Олимпиаде».

По итогам каждого соревновательного дня состоятся торжественные церемонии награждения победителей и призёров. Первый этап Кубка Республики Казахстан станет важной площадкой для выявления сильнейших фигуристов страны и отбора спортсменов к следующим крупным стартам сезона. По своей классификации он приравнивается к чемпионату страны. Соревнования имеют высокий статус, а их результаты имеют особое значение для спортсменов, поскольку по итогам выступлений может быть присвоено звание мастера спорта.

Айгуль Куанышева, главный судья соревнований:

«Уровень фигурного катания у нас полностью поднялся в Казахстане — со второго спортивного разряда до кандидатов и мастеров спорта. Я хочу сказать, скачок большой. И благодаря тому, что сейчас у нас успешные выступления, в том числе триумф Михаила Шайдорова, я думаю, в дальнейшем у нас будет идти рост фигурного катания. Наплыв детей, а также мастерство наших спортсменов, которые выступают на чемпионатах и кубках, будет расти».

Первый этап Кубка Республики Казахстан по фигурному катанию продлится до 19 февраля. После этого второй этап Кубка состоится в Темиртау, а затем в апреле пройдёт юношеский чемпионат в Костанае.