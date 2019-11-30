Охватившее волнения перед финалом сделали своё дело. Фигуристки падают на лед одна за другой.

Без сильных ушибов не обошлось. Несмотря на боль и запрет тренеров выходить на лед после сильного падения, спортсменки продолжают скользить по льду. На кону — олимпиада — то, ради чего многие пришли в этот красивый и одновременно травмоопасный вид спорта.

Как птичка в полете, Виктория Барикова также легко и беззаботно скользит по льду. В свои 14, карагандинская фигуристка исполняет сложную программу. На чемпионат девушка приехала чтобы набраться опыта и отточить свое мастерство. В следующем году Вика надеется защитить свое звание мастера спорта Республики Казахстан.

«Я могла конечно лучше, многое не получилось и над этим надо работать. Моя программа — это птичка, она такая легкая красивая, она просто летает. В каждой программе есть сложности, но мне нравится», — уверена Виктория.

В чемпионате страны по фигурному катанию принимают участие 240 спортсменов со всех уголков республики. Честь Шымкента защищал 41 фигурист. В течение пяти дней спортсмены показывали свои лучшие программы, ведь впереди юношеская зимняя олимпиада, которая пройдет в 2020 году в Швейцарии. По словам тренеров, шымкентские спортсмены имеют все шансы в ней участвовать.

«Об этом пока рано говорить, но у нас есть определенный прогресс. Я не могу назвать по именам тех, на кого мы возлагаем надежды, но такие фигуристы есть, и это не один человек, а их несколько!» — говорит Айдар Жаппаров, тренер по фигурному катанию.

Уже сегодня стали известны результаты чемпионата. Шымкенсткие фигуристы и фигуристки завоевали 3 золотых медали, 1 серебряную, 3 бронзовые медали.

Анастасия Новикова