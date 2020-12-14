До Нового года осталось совсем немного времени. Сотрудники ДЧС Туркестанской области заранее напоминают жителям региона о соблюдении правил пожарной безопасности в новогоднюю ночь.

Устанавливая елку, следите за тем, чтобы она располагалась, не загораживая выход из комнаты. Ставить елку возле нагревательных приборов опасно. Проверяйте гирлянды!

Не нужно долго держать елку дома после праздника. Сушеные хвойные деревья имеют высокую пожароопасность. Искусственные елки из синтетических материалов тоже подвержены риску возгорания, а при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья.

Известно, что Новый год не обходится без бенгальского огней и салютов, которые могут стать причиной возгорания, травм и ожогов.

При покупке пиротехники следуйте правилам:

Покупать пиротехнику нужно в специализированных магазинах, а не на рынках. С рук легко приобрести некачественный товар, который хранился в ненадлежащих условиях. Вместо радости такой фейерверк может принести самую настоящую трагедию.

При покупке пиротехники стоит обратить внимание на упаковку, не повреждена ли и не намокла ли она. Кроме того, к пиротехническому изделию должна прилагаться инструкция, а также сертификат безопасности. Если инструкции и сертификата у продавца нет, от покупки фейерверка лучше отказаться. Скорее всего, это контрафакт. Также обязательно нужно проверять срок годности пиротехники. Для большинства изделий он составляет 2-3 года.

Все виды пиротехники предназначены только для использования вне помещений!

— Выберите место для салюта. Это должно быть широкое открытое пространство — например, двор, сад или сквер без деревьев и построек.

— не лишним будет обратить внимание на погодные условия. При запуске фейерверка особую роль играет сила ветра и его направление, ведь от этого зависит траектория полета пиротехнического изделия.

— Необходимо внимательно осмотреть выбранный участок, чтобы рядом не было автостоянок, деревянных строений, гаражей. Для каких-то фейерверков достаточно отойти на 20 метров от здания, а для каких-то и сотни метров будет маловато. Лучше перестраховаться и запускать пиротехнику как можно дальше от жилых домов. Обратите внимание также на наличие проводов и фонарных столбов – вблизи места запуска их быть не должно.

-Расположите зрителей как можно дальше от места запуска фейерверка – рекомендуемая дистанция, как правило, указана на упаковке изделия. Не забывайте о том, что вам необходимо будет быстро удалится от фейерверка после того, как вы подожжете фитиль – заранее спланируйте свой путь, чтобы не споткнуться о камень или не угодить в яму.

Следуйте нашим советам, выбирайте правильное и безопасное место для запуска пиротехники, и наслаждайтесь прекрасным шоу без вреда для здоровья.