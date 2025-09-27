Международный аэропорт Шымкента получил новый статус

Международный аэропорт Шымкента успешно прошёл сертификацию и получил статус RA3 (Regulated Agent Third Country).
Этот документ подтверждает полное соответствие аэропорта строгим авиационным требованиям Европейского союза в сфере грузоперевозок.
Аэропорту присвоен уникальный регистрационный номер и он официально включён в европейскую базу данных RA3.
Новый статус позволяет осуществлять прямые грузовые перевозки в страны Европы без дополнительных проверок на транзитных пунктах.
Это даст возможность ускорить доставку грузов, упростить логистические цепочки, сократить временные и финансовые затраты партнёров, а также повысить привлекательность Шымкента для международных авиаперевозчиков и логистических компаний.
Для города данное событие имеет стратегическое значение.
Сертификат укрепляет позиции аэропорта как одного из крупнейших грузовых хабов Центральной Азии, расширяет перспективы сотрудничества с зарубежными авиакомпаниями и открывает новые возможности для развития внешнеэкономических связей Казахстана.
Получение RA3 стало важным шагом на пути интеграции страны в международные транспортные и торговые коридоры, а также способствует повышению инвестиционной и деловой привлекательности региона.
Кроме того, в аэропорту Шымкента планируется строительство второй взлётно-посадочной полосы.
Этот проект входит в программу по преобразованию аэропорта в современный мультимодальный хаб международного уровня.
Новая полоса длиной 3500 метров и шириной 60 метров будет иметь покрытие категории PCN-80, что позволит принимать тяжёлые грузовые самолёты.
Особое внимание уделяется соответствию международным стандартам безопасности: объект оснастят современными системами, обеспечивающими приём воздушных судов даже в условиях ограниченной или нулевой видимости.
Это значительно повысит стабильность и надёжность авиасообщения.