Международный аэропорт Шымкента получил новый статус

Международный аэропорт Шымкента успешно прошёл сертификацию и получил статус RA3 (Regulated Agent Third Country).

Этот документ подтверждает полное соответствие аэропорта строгим авиационным требованиям Европейского союза в сфере грузоперевозок.

Аэропорту присвоен уникальный регистрационный номер и он официально включён в европейскую базу данных RA3.

Новый статус позволяет осуществлять прямые грузовые перевозки в страны Европы без дополнительных проверок на транзитных пунктах.

Это даст возможность ускорить доставку грузов, упростить логистические цепочки, сократить временные и финансовые затраты партнёров, а также повысить привлекательность Шымкента для международных авиаперевозчиков и логистических компаний.

Для города данное событие имеет стратегическое значение.

Сертификат укрепляет позиции аэропорта как одного из крупнейших грузовых хабов Центральной Азии, расширяет перспективы сотрудничества с зарубежными авиакомпаниями и открывает новые возможности для развития внешнеэкономических связей Казахстана.

Получение RA3 стало важным шагом на пути интеграции страны в международные транспортные и торговые коридоры, а также способствует повышению инвестиционной и деловой привлекательности региона.

Кроме того, в аэропорту Шымкента планируется строительство второй взлётно-посадочной полосы.

Этот проект входит в программу по преобразованию аэропорта в современный мультимодальный хаб международного уровня.

Новая полоса длиной 3500 метров и шириной 60 метров будет иметь покрытие категории PCN-80, что позволит принимать тяжёлые грузовые самолёты.

Особое внимание уделяется соответствию международным стандартам безопасности: объект оснастят современными системами, обеспечивающими приём воздушных судов даже в условиях ограниченной или нулевой видимости.

Это значительно повысит стабильность и надёжность авиасообщения.