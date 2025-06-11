В Шымкенте строят вторую взлетно-посадочную полосу

В Шымкенте начинается строительство второй взлетно-посадочной полосы. Это часть масштабного проекта по созданию мультимодального хаба на базе аэропорта города. Решение построить новую ВПП оказалось экономически более выгодным, чем капитальный ремонт старой и выкуп более 300 объектов вокруг аэропорта.

Вместо того чтобы тратить десятки миллиардов на выкуп участков и удлинение старой полосы — в Шымкенте решили строить новую взлётно-посадочную с нуля. Вторую. Это позволит аэропорту продолжать работать без остановки, а региону — развивать авиационную логистику без потерь.

К слову, для удлинения действующей полосы до необходимых норм требовалось около 10 миллиардов тенге. Дополнительно — ещё 30 миллиардов на выкуп 308 объектов, попадающих в санитарную зону. Теперь этих затрат не будет. Проект новой полосы обойдётся в 46 миллиардов тенге и включает саму ВПП, освещение, инфраструктуру и оборудование.

Бекнур Алтеков, главный специалист отдела общественного транспорта акимата: «Ремонт старой взлетно-посадочной полосы проводился в 2007 году. Следующий планировался на 2027 год, но это означало бы приостановку работы аэропорта. В результате анализа мы пришли к выводу, что строительство новой ВПП — более эффективное и стратегически выгодное решение. Её длина составит 3500 метров, ширина — 60. Прочность покрытия будет соответствовать ПСН-80, что позволит принимать самолёты с высокой грузоподъёмностью. Госэкспертиза проекта получена в марте 2025 года».

Новая полоса будет соответствовать самым современным стандартам. Это значит самолёты смогут приземляться даже в условиях нулевой видимости. Работы планируют завершить в 2027 году. Проект стал частью концепции по созданию на базе аэропорта Шымкента мощного мультимодального хаба. Параллельно идёт расширение багажной системы терминала. Сейчас он способен обрабатывать до 200 единиц багажа в час. После, благодаря 24 стойкам приёма — эта цифра вырастет до 720, а к 2025 году — до 1320, когда их количество доведут до 44.

«Новая взлётная полоса — это ключевой элемент проекта по созданию Южно-Казахстанского авиационного хаба. Он обеспечит высокую эффективность обслуживания пассажиров и грузов, усилит деловые связи и создаст тысячи новых рабочих мест», — рассказали в Управлении пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента.

Шымкент становится одним из логистических центров страны. Географическое положение, масштабная модернизация и строительство новой полосы превращают аэропорт в стратегический узел — не только для Казахстана, но и для всего региона.