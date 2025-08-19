Курак или Лоскутное шитьё — неиссякаемый источник искусства

В честь 30-летия Конституции Республики Казахстан в шымкентском Центре обычаев и традиций прошло специальное мероприятие. Его цель — возрождение богатого культурного наследия казахского народа, популяризация традиций народного рукоделия среди молодёжи и сохранение преемственности поколений.

75-летняя Жибек Орынбаева, занимается искусством лоскутного шитья с детства. Сегодня она передаёт свои знания невестке, обучая её тонкостям узоров и пошива. К слову, Жибек апа – одна из мастериц, изготовивших уникальное лоскутное одеяло, вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса, которое было представлено в Медеуском районе Алматы.

Масштабная композиция произвела сильное впечатление на гостей. Проект ставил цель представить традиционное казахское лоскутное шитьё на международной арене. Посетители могли увидеть процесс создания одеяла и понаблюдать за работой мастеров.

Жибек Орынбаева, пенсионерка: «Искусство не должно умирать. Раньше, когда собирали приданое для невесты, обязательно шили лоскутное одеяло с пожеланием счастья. Сейчас я обучаю этому свою невестку. Это будет продолжаться и передаваться дальше».

Труд мастеров, установивших мировой рекорд и создавших масштабную национальную композицию, был высоко оценён. Участников наградили благодарственными письмами и медалями «За трудовое отличие».

Среди них — инициатор проекта по лоскутному шитью «Аламан» Нургуль Абайхан. По её словам, такие проекты особенно важны для молодёжи, ведь именно им предстоит сохранить национальные ценности.

Нургуль Абайхан, основатель проекта «Аламан»: «Я уже в третий раз принимаю участие в мероприятии Центра традиций. Благодарю акимат Шымкента за поддержку мастеров. В этом году от Шымкента и Туркестанской области участвовал 101 мастер. Из 660 участников 101 — отсюда. Мы хотели показать щедрость казахского народа — и нам это удалось. На катке “Медеу” была потрясающая сцена. В проекте приняли участие люди от 6 до 90 лет. Даже аксакал в возрасте 90 лет пришёл и дал своё благословение. Это вдохновляет».

В рамках проекта, направленного на популяризацию национальных ценностей, было сшито 660 одеял размером 230 на 90 см. Общая площадь композиции составила 1366 квадратных метров. Более 100 мастеров со всех регионов страны — от детей до пожилых людей — приняли участие в акции. Многие дети пришли вместе с бабушками, внося свой вклад в сохранение народного искусства.

Молдир Ондасынова, заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов: «Дети вместе со своими бабушками принимали участие в пошиве лоскутных одеял, внося свой вклад в сохранение традиций».

Лоскут — это не просто декоративное изделие. Это древнее искусство, хранящее в себе историю, культуру и тепло поколений. Для его создания нужны терпение, аккуратность и душевная щедрость. Организаторы подчёркивают: лоскутное шитьё — это символ преемственности, мастерство, передающееся от матери к ребёнку.