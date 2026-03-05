Интернет-объявления о работе за границей могут быть мошенничеством

Министерство внутренних дел Казахстана предупреждает граждан о рисках, связанных с предложениями «высокооплачиваемой работы» за рубежом, распространяемыми через интернет.

По данным департамента по противодействию киберпреступности, такие объявления чаще всего публикуются в Telegram-каналах, WhatsApp-группах и на различных онлайн-площадках.

Злоумышленники обещают высокий доход, оплаченный перелёт и проживание, а также лёгкую работу без опыта и знания языка.

Однако по прибытии за границу граждане могут столкнуться с серьёзными проблемами: изъятием документов, ограничением свободы передвижения, принуждением к интернет-мошенничеству, невыплатой заработной платы и вымогательством денег за возвращение на родину.

В МВД рекомендуют оформлять трудоустройство за рубежом только через лицензированные агентства, тщательно проверять работодателя и условия договора, не передавать документы третьим лицам и обязательно сообщать близким о маршруте и месте пребывания.

«Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям в сети интернет», — подчеркнули в ведомстве.