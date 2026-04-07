Шымкентские школьники встретились с главным «шерифом» Шымкента

Школьники встретились с начальником шымкентской полиции. Мутар Кожаев обсудил с подростками главные правонарушения среди подростков. Сотрудники полиции особое внимание уделили последствиям вовлечения в сталкинг, интернет-мошенничеству и «дропперам».

Шымкентские подростки стали реже совершать правонарушения. По официальной статистике, показатель снизился на 10 процентов. Об этом сообщил главный полицейский мегаполиса. Он также отметил, какие виды нарушений чаще всего допускают несовершеннолетние.

Мухтар Кожаев, начальник департамента полиции Шымкента: «Мошеннические схемы распространяются повсеместно. И подростки участвуют в этих схемах. Нельзя сказать, что количество случаев хулиганства сильно выросло, но к хулиганству тоже иногда прибегают. Также несовершеннолетние идут на кражи, однако по сравнению со взрослыми их доля значительно ниже».

Одной из актуальных проблем среди подростков остаётся буллинг. В прошлом году из школ и колледжей поступило более 400 обращений о случаях травли. По результатам проверок возбуждено 22 уголовных дела.

Гульнар Дарибаева, заместитель руководителя управления образования Шымкента: «Поступают различные жалобы, либо на то, что моего ребёнка травили, либо что мой ребёнок кого-то травил. Когда проводится проверка и действительно подтверждаются факты, по ним возбуждаются уголовные дела. Всего возбуждено 22 уголовных дела».

Школьники смогли наглядно увидеть и услышать о последствиях правонарушений среди подростков. Сотрудники полиции рассказали, какое наказание предусмотрено за различные виды преступлений и как защищаются права пострадавших. Также для детей организовали специальную выставку, где продемонстрировали служебную технику.

Абай Ерлан, ученик: «Мне сегодня было очень интересно, я даже попробовал посидеть на этом мотоцикле. Увидел служебное оружие — автоматы и пистолеты, был очень удивлён. Раньше такого не видел».

Школьники также смогли задать вопросы начальнику полиции и обсудить интересующие их темы.