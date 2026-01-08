Осторожно, WhatsApp: полиция рассказала о новой схеме мошенников

В мессенджере WhatsApp зафиксирован новый способ кибермошенничества. Злоумышленники используют схему под названием GhostPairing, которая позволяет получить скрытый доступ к аккаунту пользователя без его ведома.

В связи с этим полиция призывает граждан сохранять бдительность.

Мошенники рассылают сообщения, маскируясь под официальные уведомления WhatsApp или Facebook, и предлагают «подтвердить аккаунт» либо «восстановить доступ». Ссылки ведут на поддельные страницы, внешне практически не отличимые от официальных сервисов. После ввода номера телефона и кода подтверждения преступники подключают аккаунт как дополнительное устройство.

При этом телефон владельца продолжает работать в обычном режиме, а злоумышленники получают доступ к переписке, файлам и контактам, а также могут рассылать сообщения от имени пользователя.

Правоохранительные органы отмечают, что обнаружить взлом можно в разделе «Связанные устройства» в настройках WhatsApp. Если там отображается неизвестное устройство, его необходимо немедленно отключить. Полиция подчёркивает: коды подтверждения нельзя вводить на сторонних сайтах — любой такой запрос вне приложения является явным признаком мошенничества. В качестве дополнительных мер безопасности рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию и регулярно проверять настройки аккаунта.

Полиция напоминает: внимательность и цифровая грамотность остаются главной защитой от кибермошенников.