Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства и ассоциацией рыбных хозяйств запустили услуги по выдаче удостоверения охотника и распределения квот на изъятие объектов животного мира на основании утвержденных лимитов на портале «eGov».

Также запускается услуга по выдаче путевки на проведение любительского (спортивного) рыболовства, разрешаемого для нужд местного населения, проживающего в охранной зоне Маркакольского государственного природного заповедника.

Теперь у граждан есть возможность, не выходя из дома заказать данные услуги онлайн, что позволяет сэкономить время и ресурсы.

Вместе с тем, ожидается, что автоматизация увеличит объем оказанных услуг в электронной форме примерно на 83,4%.