Полицейский фигурирует в деле о незаконной охоте на архаров

В Казнете появилось видео с охотниками возле разделанной туши каратауского архара.

Автор ролика утверждает, что инцидент произошел в Туркестанской области. Один из тех, кто присутствует в кадре очень похож на полицейского, который возглавляет лицензионно-разрешительную службу. Которая в том числе отвечает за контроль охотничьего оружия.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области. По данным ведомства, на днях действительно задержали несколько браконьеров и среди них сотрудник полиции, находящийся в очередном отпуске. Только анкетные данные коллеги стражи порядка раскрывать не стали. Известно лишь то, что в отношении задержанного правоохранителя проводится служебная проверка. Расследование находится под личным контролем главного полицейского региона.

«Полицейские Департамента полиции Туркестанской области совместно с сотрудниками Каратауского лесного хозяйства в ходе рейдов выявили местных жителей, которые занимались незаконной охотой на территории Сауранского района. На мясо, изъятое на месте происшествия в рамках уголовного дела, назначена соответствующая экспертиза с целью определения животного и выяснения причины его гибели. Установлено, что один из задержанных — сотрудник полиции, находящийся в очередном отпуске. По заключению экспертизы и проведенных следственных действий будет дана правовая оценка действиям полицейского и других граждан. Расследование находится под личным контролем начальника департамента, который также поручил в отношении сотрудника полиции провести служебную проверку»,- рассказали в пресс-службе ДП Туркестанской области.