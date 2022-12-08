«Amazing kids»: В Шымкенте открылся новый коррекционный центр для особенных детей

Торжественно в Шымкенте открывают коррекционно-развивающий центр для особенных детей «Amazing kids»: для них подарки, мороженое и сладости.

В коррекционном центре созданы все условия для инклюзивного образования малышей с особыми потребностями. У Балжан Каумбаевой ребёнок с рождения страдает задержкой речевого развития. После посещения «Amazing kids», мама отметила заметное улучшение здоровья ребенка.

Балжан Каумбаева, жительница г.Шымкента:

«Моему сыну 7 лет, у него задержка речи, у него была кислородная недостаточность. С недавних пор стали посещать новый коррекционный центр «Amazing kids». Что нам здесь нравится, так это то, что всё оборудование современное, а персонал — настоящие профессионалы: они смотрят за детьми по тем высоким стандартам, которых нет в Шымкенте. Мой сын стал говорить предложениями, раньше такого не было. Результат действенный!».

Основательница коррекционно-развивающего центра «Amazing kids» — мама двух особенных детей. Мадина Есетова лично выбирала современное оборудование из зарубежа и отправляла на обучение в Россию сотрудников центра. Для ребят с особенными потребностями проводят развивающие занятия, логопедию, адаптивную и лечебную физкультуру, музыкальную, игровую и арт-терапии.

Мадина Есетова, основательница коррекционно-развивающего центра «Amazing kids»:

«Здесь у нас будут дети с разными диагнозами: ЗРР, ЗПР, сенсорная и моторная алалия, аутизм, синдром дауна. И мы конечно будем стараться всем им помочь и выйти из этого диагноза. Впервую очередь у нас есть невролог из Томска. Она полностью будет направлять детей, давать медикаментозное лечение, а дальше мы будем смотреть какому ребенку, какой вид стимуляции подходит».

В современном коррекционном центре «Amazing kids», на проспекте Кунаева, 124, дети занимаются три раза в неделю.

Контакты: 8-701-338-88-42, Instagram: @amazing_kids_shym

Сертификат от 31.10.2022 года выдан АПФ-Центр «Гармония» г. Красноярск