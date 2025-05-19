«Ночь в музее» с особым размахом провели в Шымкенте

Проект «Ночь в музее» в честь Международного дня музеев был проведён в этом году в городе Шымкент с особым размахом. Город стал центром духовной жизни, а его жители и гости стали свидетелями таинственного и захватывающего вечера, который рассказал о глубоких корнях истории Шымкента.

В историко-культурном комплексе «Шым қала» состоялось событие под названием «Шымкент в глубинах истории», которое поразило и захватило сердца жителей и гостей города. Мероприятие началось в 18:00 и оставило у зрителей впечатление нити, соединяющей прошлое и настоящее.

Вечер начался с торжественного открытия нового экспозиционного зала «Реликвии Шымкента», который стал не просто собранием экспонатов, но и безмолвным свидетелем тысячелетней истории города. Впервые для широкой публики были представлены ценные находки, обнаруженные в ходе археологических раскопок в период с 2017 по 2020 год на территории Шымкента, а также древние керамические изделия, найденные в этом году в ходе исследований в индустриальной зоне Бозарык.

В рамках мероприятия была проведена насыщенная культурная программа для посетителей. Ярмарка мастеров народных промыслов, мастер-классы и креативные экскурсии добавили уникальных впечатлений от вечера. Этнографические мастер-классы, такие как «История обработки зерна», «Изготовление лоскутного одеяла» и «Стрельба из лука», стали добрым шагом в сторону возрождения национальных ценностей. Кроме того, концертная программа для ценителей искусства и проект «Звездный гид» также пришлись по душе многим.

Жители и гости города также имели возможность посмотреть специально подготовленные театрализованные представления в нескольких музеях Шымкента. В Музее жертв политических репрессий — Казахский драматический театр имени Ж. Шанина, в Музее Славы — Русский драматический театр, в Музее Хакима Абая — Театр оперы и балета, а в музее Сайрама — Узбекский драматический театр покорили зрителей искренними и живыми сценами. Эти постановки гармонично сочетались с тематической направленностью каждого музея, демонстрируя слияние исторической правды и художественного искусства.

В мероприятии приняли участие специалисты музейного дела, историки, археологи, искусствоведы, краеведы, представители интеллигенции и средств массовой информации. В ходе мероприятия прошли экскурсии по экспозиционным залам историко-культурного комплекса «Шым қала», где в каждом уголке был показан благородный путь национальной истории.

Международный день музеев -это важное событие, основанное на культурной солидарности во имя уважения к памяти человеческой цивилизации и сохранения духовного наследия для подрастающего поколения. Эта дата, утвержденная Международным советом музеев в 1977 году, сегодня отмечается по всему миру.

Активное развитие музейного дела в Шымкенте, рост интереса к историческим реликвиям — яркое свидетельство уважительного отношения нации к своему прошлому и уверенного шага в будущее. Сегодня историко-культурный комплекс «Шым қала» является обителью духовности, золотым мостом истории и культуры, и в Ночь музеев посетители становятся свидетелями моментов, когда история оживает, а искусство говорит.