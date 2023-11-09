В этом году исполняется 80 лет со дня образования

Южно-Казахстанского университета им. Мухтара Ауезова

Великий Конфуций говорил: «Только в 60 лет я научился отличать порядочных людей от лживых». Действительно, с высоты прожитых лет многое в жизни воспринимается по-другому, осмысленнее… Начинаешь осознавать значение тех или иных событий ,обстоятельств. И понимаешь ,как в жизни тебе повезло, что ты оказался в среде потрясающих людей. Ведь мы, люди, подпадаем под влияние тех , кого уважаем, любим и стремимся быть похожими на них,по праву считая их своими учителями по жизни. Султан Таширбаевич Сулейменов, Гали Батырханович Сайденов, Марс Фазылович Уркумбаев-талантливые,умные,удивительные, колоритные и креативные личности. Это мои первые Учителя. В стране было всего четыре ВУЗа такого профиля, как Казахский химико-технологический институт ( Каз ХТИ)- в Москве,Ленинграде и в Казани. У меня была возможность по квоте уехать учиться в Москву в МХТИ им Менделеева. Папа дал согласие ,а мама не поддержала его, и я остался в Чимкенте. У мамы были жесткие аргументы:»Жалғыз балаң. Атылып турған оқ, көз алдымызда осы жерде оқысын». И я не жалею,что остался в Чимкенте.

В 70-е годы Казахский химико-технологический институт был одним из передовых и привлекательных ВУЗов Советского Союза. В этом была огромная заслуга его ректора С.Сулейменова. Это был руководитель Союзного масштаба ! Став руководителем института в тридцать с небольшим ,он за годы работы смог подобрать ,воспитать и сплотить великолепный профессорско-преподавательский состав. Султан Таширбаевич всегда понимал, что кадры требуют постоянного внимания и контроля,поэтому к ним у него был особый, «сулейменовский» подход. Особенно он бережно относился к молодым кадрам. Лелеял, ценил, гордился, знал их до седьмого колена. Пробивал квоты в аспирантуры ведущих ВУЗов Москвы,Ленинграда и направлял туда самых талантливых. Когда он бывал в Москве ,как правило, собирал их и помогал материально,зачастую из своих личных средств. Зная его такое заботливое отношение ,со всех концов страны к нам стремились на работу талантливые молодые специалисты.

Султан Таширбаевич был целеустремленным человеком ,всегда знал,чего хочет. Он буквально создавал образец идеального ВУЗа ,жил этим и вовлекал в эту орбиту всё своё окружение. Когда что-то задумывалось и осуществлялось, под всеми нами исполнителями горела земля. Об уме и таланте руководителя первым делом судят по тому, какими людьми он себя окружает. Ректор Сулейменов не боялся приближать к себе и возвышать сильные личности: О.Жолдасбеков, Г.Сайденов, М. Уркумбаев, М.Журинов, В.Смагоржевский, О.Камардинов, Ш. Сугуров, Н.Надиров. Многие его соратники и воспитанники позже стали министрами,ректорами ВУЗов. Научные достижения Каз ХТИ признавали даже за рубежом.

Кафедрой химической технологии вяжущих веществ, где я работал,руководила доктор технических наук ,профессор Ия Германовна Лугинина, известная и почитаемая в научных кругах мира, создавшая с учениками-соратниками ведущую научную школу в своей отрасли. Сам Султан Таширбаевич возглавлял научную лабораторию и кафедру технологии стекла и ситаллов,которая считалась лучшей передовой школой страны. Научные разработки кафедры широко использовались в военно-промышленном комплексе (ВПК) и космической отрасли. Мы гордились своими профессорами, доцентами М.Ержановой, Ким Лин Зу, К.Карибаевым, О.Балабековым,В.Беспаловой, С.Атауовым, Т.Абдувалиевым, А. Косеубаевым, Я.Фрезе, Ш.Ескендировым, Я. Детковской, Б.Есимовым, Ш. Абубакировой, А. Войлошниковой, поистине учеными с большой буквы.

При ректоре С.Сулейменове была создана мощная материально-техническая база института: построены и оснащены три учебных корпуса ,пять студенческих общежитий,стадион, студенческое кафе,жилые дома для преподавателей. До сих пор помню, как по инициативе Султана Таширбаевича старая фасадная часть главного корпуса в течении нескольких дней была оштукатурена мощной и очень дорогостоящей в то время мраморной крошкой. Бригада строителей ударно работала круглые сутки, ночью под светом прожекторов. Так,без привлечения бюджетных средств, хозяйственным способом он преобразил внешний вид главного корпуса,сделав его величественным и презентабельным,настоящим украшением центра города. Это мог тогда сделать только Султан Таширбаевич Сулейменов.

Вся территория института была благоустроена,и активное участие в этом с большим энтузиазмом принимали коллектив преподавателей института и студенты. К слову, ВУЗ в числе первых в Союзе приобрел электронно-вычеслительную машину «Минск-22», электронный микроскоп-чудо ХХ века. Большое внимание Султан Таширбаевич уделял культуре и спорту. Он следил за всеми юношескими спартакиадами страны и приглашал к нам талантливых спортсменов, которые впоследствии защищали спортивную честь не только родного института.

Султан Таширбаевич и тренер Владимир Байдин вырастили Нелли Ким, которая была одной из лучших гимнасток мира на протяжении 70-х годов, она достойно конкурировала с такими звёздами спортивной гимнастики, как Надя Каманечи, Людмила Турищева и Ольга Корбут. В 1975 году она стала чемпионкой Европы и абсолютной чемпионкой Спартакиады народов СССР. А через год стала трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр в Монреале (1976). заслуженным мастером спорта СССР. Мы гордились Маратом Жаксыбаевым -мастером спорта СССР международного класса , чемпионом Азии по боксу. Сам С.Т. Сулейменов был мастером спорта СССР по боксу. Команда воллейболисток под руководством тренера Марата Тавтиевича Курманбаева участвовала в союзных соревнованиях. Спорт в институте был на особом счету.

Всегда удивляли его чутьё и способность находить талантливых певцов,музыкантов в среде сельской молодежи. Их он также приглашал поступать в наш институт. В ВУЗе были талантливый коллектив Народного студенческого театра и студенческая киностудия «Каз ХТИ -фильм». В институте была мощная художественная самодеятельность. Серик Сейтжанов,тогда отличник учебы,ныне известный предприниматель и меценат,талантливо исполнял казахские песни. Сергей Бердалин своим бархатным баритоном исполнял песни легендарного Муслима Магомаева. В зале всегда был аншлаг.

Особое отношение было к комсомолу. Он мог проигнорировать любого высокопоставленного чиновника ,но только не комсомольского вожака. Все комсорги ВУЗа традиционно направлялись в аспирантуру,которая была мечтой каждого. Секретаря комитета комсомола. Марса Фазыловича Уркумбаева он ставил в ровень с проректорами. Мне повезло работать в составе комитета комсомола ,возглавляемого Марсом Фазыловичем ,а затем самому работать ,по рекомендации Султана Таширбаевича ,секретарём комитета комсомола и ассистентом на кафедре.

Султан Таширбаевич был эмоциональным, энергичным, деловым и в тоже время добрым человеком. От него всегда исходила мощная энергетика и обаяние. При этом диапозон его эмоций колебался предельно широко: где-то он был импульсивным, непоколебимо требовательным и жестким, где-то непривычно робким и внимательным, особенно с людьми ,которых он особо уважал и боготворил. А такими для него были академик АН Казахской ССР Евней Арстанович Букетов, Мырзахан Сарсенбаевич Сарсенбаев тогдашний ректор Чимкенского педагогического института , Беркимбай Паримбетович Паримбетов министр промышленности строительных материалов Казахской ССР.

Мы до того сильно втянулись в институтскую жизнь ,в её атмосферу некоторой обособленности от мира ,что воспринимали Султана Таширбаевича вторым после Бога человеком. Он нам казался всемогущим. Мы иногда побаивались его прямолинейного характера и резкости. Не каждый осмеливался с ним спорить или возражать ему. Но он много работал сам и того же требовал от окружающих. Коллектив жил в постоянном режиме творческого поиска новых форм и методов работы. Как-то в его кабинете ,после очередной «взбучки», я по молодости (мне было 22 года) осмелился заявить о готовности написать заявление об уходе. Он осекся на секунду ,потом пригласил меня за приставной стол и сказал: «Запомни: я вдвойне с тебя требую потому,что люблю тебя,как сына,вижу в тебе огромный потенциал и хочу из тебя сделать большого человека…Заявление напишешь тогда, когда я перестану на тебя обращать внимание».

Как руководитель,он был хорошим психологом и педагогом.

Так получилось,что Султан Таширбаевич оказал сильное влияние на мой выбор профессии. Когда я родился ,бабушка нарекла меня именем Заутбек,в честь открывшегося в тот день састюбинского цемзавода,на котором отец после демобилизации работал эксковаторщиком,затем парторгом. Я окончил школу в поселке Сас-Тюбе, тогда отец уже работал директором предприятия. В те годы каждый выпускник нашей школы мечтал работать на заводе. Однажды Султан Таширбаевич проездом гостил у нас дома. Мы разговорились ,и он посоветовал мне продолжать дело отца,поступить в Каз ХТИ. В те годы быть инженером было очень популярно и престижно . Инженер переводится как думающий, мыслящий. Я благодарен судьбе за эту встречу и его напутствие.

Судьба этого удивительного человека-пример беззаветной преданности своему делу ,истинного трудолюбия и высочайшего отношения к людям,за которых ты в ответе. Ректор Сулейменов несмотря на свой высокий статус, никогда не заносился и всегда оставался со всеми корректным и искренним. Люди его уважали и любили ,но находились и такие ,которые сильно завидовали. Великий Махатма Ганди говорил: « Сначало приходит успех и появляются завистники. Потом приходит большой успех и появляются враги». К сожалению ,этой участи не избежал и Султан Таширбаевич.

Он не смог до конца реализовать себя,помешали человеческая зависть, клевета и как водится бездушие системы. У нас торчащий гвоздь либо вбивают,либо сгибают. Его не смогли ни вбить ,ни согнуть. Он ушел с гордо поднятой головой,не успев осуществить грандиозные планы ,которые смог бы воплотить в жизнь, для блага нашего общества. К сожалению ,в своем Отечестве пророков не бывает. И все-таки давайте будем ценить и беречь достойных людей при жизни….

Есть же примеры долгосрочного и эффективного мененджмента. Ректор Московского Государственного Университета Виктор Антонович Садовничий возглавляет ВУЗ мирового уровня 31 год. В свои 84 года он полон сил и творческого потенциала. Будучи Чрезвычайным и полномочным Послом РК в Российской Федерации я неоднократно посещал это учебное заведение,выступал там с лекциями и убедился ,что за годы ректорства В.А. Садовничего Московский университет, получив статус российского самоуправляемого высшего учебного заведения ,по праву стал уникальным научно-образовательным комплексом мирового масштаба.



Под руководством Серика Сейтжанова благодарные потомки в знак признания заслуг академика Сулейменова С.Т. установили ему памятник перед его детищем- знаменитым Каз ХТИ, бывшей региональной кузницей инженерных кадров для Центральной Азии и Казахстана.

Заутбек Турисбеков. Один из воспитанников С.Т.Сулейменова.

Ноябрь 2023 года.